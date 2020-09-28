Художник создал граффити в память о Чёрной Пантере, которые особенно растрогали тех, кто сталкивался с онкологией

Популярный и любимый многими актёр Чедвик Боузман, который перенёс Чёрную Пантеру со страниц комиксов Marvel на большой экран, умер в конце августа от рака кишечника. Мужчина четыре года боролся с заболеванием и скрывал от всех своё состояние, поэтому трагичное известие стало для всех шоком. Люди со всего мира посвящают свои работы актёру, которого считали легендой при жизни. Не стал исключением и художник Никколас Смит, пишет Lad Bible.
Видео © Instagram / nikkolas_smith
Этот проект особенный. Теперь вы можете увидеть мои граффити, посвящённые королю Чеду. Для многих детей он был героем большим, чем жизнь, и никто другой бы не подошёл на эту роль. Мне выпала огромная честь отдать дань уважения Чедвику и его цели в жизни
Фото © Instagram / complex
Парень представил на днях свою работу, которая теперь находится на стене торгового центра в калифорнийском Диснейленде, США. На нём изображён сам Чедвик Боузман, который демонстрирует позу, ставшую культовой, — со сложенными на груди руками. Её повторяет рядом стоящий мальчик в маске Чёрной Пантеры и в больничной робе. "Ваканда навеки", — как бы говорят они друг другу, и спокойно смотреть на эти граффити нельзя.
Фото © Instagram / nikkolas_smith
Дело в том, что Чедвик постоянно посещал больницы, где общался с тяжелобольными детьми. Они воспринимали его как героя, настоящую Чёрную Пантеру, а он им советовал держаться и бороться до конца. Тогда никто не знал, что актёр сам ведёт утомительную борьбу с раком. В одном интервью, рассказывая о мальчике, который очень хотел посмотреть фильм с любимым супергероем, но не дожил, Чедвик расплакался, мгновенно растрогав зрителей.
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