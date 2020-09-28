Дочь Успенской публично унизила мать, которая надела её платье и похвасталась фигурой

66-летняя Любовь Успенская решила предстать перед подписчиками в "Инстаграме" в новом образе. Артистка заплела косу и надела объёмные ботинки в сочетании с женственным нарядом. "Королева шансона" сообщила, что у них с дочерью один размер, поэтому она примерила её платье.
Скриншот © Telegram / "НеМалахов"
Однако у самой наследницы звезды — 30-летней Татьяны Плаксиной — пост матери вызвал негативную реакцию. Девушка настолько разозлилась, что оставила на странице родительницы гневный комментарий, заявив, что она ей не дочь.
Фото © Instagram / uspenskayalubov_official
Многие подписчики исполнительницы тоже не оценили её кадр, отметив, что Успенская увлечена только собой, в то время как её дочери нужна помощь. Однако некоторые посчитали, что, наоборот, этим постом звёздная родительница выразила свою любовь.
Не платье нужно надевать, а дочку спасать
Фото © Instagram / pacha_tati
Всё красуется собой, дочка ей до одного места
Как трогательно! Мамина любовь в таких деталях ❤️
Напомним, что между Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной всё ещё продолжается конфликт. Девушка сбежала от матери к отцу в США, обвинив родительницу в том, что она пыталась испортить ей жизнь и даже угрожала её здоровью. А недавно многие обеспокоились тем, что Татьяна действительно нуждается в серьёзной помощи, после того, как её заметили на улице в неадекватном состоянии.
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