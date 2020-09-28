Гвинет Пэлтроу отпраздновала 48-летие, шокировав подписчиков и собственную дочь голым фото

Звезда "Железного человека" и "Талантливого мистера Рипли" отметила свое 48-летие, однако не только сама получала подарки, но и решила сделать сюрприз своим подписчикам. Гвинет Пэлтроу поделилась в "Инстаграме" солнечным снимком, на котором предстала полностью обнажённой.

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Светловолосая актриса позировала у себя в саду на фоне зеленой листвы. Гвинет спрятала грудь за руками, открыв взору пресс и талию, и широко улыбалась в камеру. В подписи она пошутила насчёт своего праздничного костюма и поблагодарила всех за поздравления.

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Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Поздравить актрису поспешили действительно многие, в том числе знаменитости: Кортни Кокс, Наоми Кэмпбелл, Деми Мур. И обычные подписчики тоже не остались в стороне, отмечая, что Пэлтроу выглядит просто отлично. Однако под откровенным фото также появился комментарий от 16-летней дочки звезды, которая капсом написала лишь одно слово — "МАМ". А некоторые юзеры писали, что разочарованы подобным поведением артистки.

С днём ​​рождения! Какая ты красивая и во многих смыслах вдохновляющая courteneycoxofficial

Если бы это было моё тело, я бы неделю ходила голой hollyaudreywilliams

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Зачем вообще такое публиковать? paisleypink1999

Просто ещё одна женщина, которая думает, что быть голой — это достижение. Ничего, кроме разочарования iam.walle