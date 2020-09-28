Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Гвинет Пэлтроу отпраздновала 48-летие, шокировав подписчиков и собственную дочь голым фото

Актриса не побоялась показать свою естественную красоту.

1162

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Звезда "Железного человека" и "Талантливого мистера Рипли" отметила свое 48-летие, однако не только сама получала подарки, но и решила сделать сюрприз своим подписчикам. Гвинет Пэлтроу поделилась в "Инстаграме" солнечным снимком, на котором предстала полностью обнажённой.

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Светловолосая актриса позировала у себя в саду на фоне зеленой листвы. Гвинет спрятала грудь за руками, открыв взору пресс и талию, и широко улыбалась в камеру. В подписи она пошутила насчёт своего праздничного костюма и поблагодарила всех за поздравления.

Сегодня на мне ничего нет, я в чём мать родила

Гвинет Пэлтроу

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Поздравить актрису поспешили действительно многие, в том числе знаменитости: Кортни Кокс, Наоми Кэмпбелл, Деми Мур. И обычные подписчики тоже не остались в стороне, отмечая, что Пэлтроу выглядит просто отлично. Однако под откровенным фото также появился комментарий от 16-летней дочки звезды, которая капсом написала лишь одно слово — "МАМ". А некоторые юзеры писали, что разочарованы подобным поведением артистки.

С днём ​​рождения! Какая ты красивая и во многих смыслах вдохновляющая

courteneycoxofficial

Если бы это было моё тело, я бы неделю ходила голой

hollyaudreywilliams

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Фото © Instagram / gwynethpaltrow

Зачем вообще такое публиковать?

paisleypink1999

Просто ещё одна женщина, которая думает, что быть голой — это достижение. Ничего, кроме разочарования

iam.walle

Гвинет Пэлтроу — американская актриса, певица, писательница, основательница ЗОЖ-компании Goop. Артистка была замужем за вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином, от которого воспитывает двоих детей. Однако брак звёзд потерпел крах. В 2018 году Гвинет вышла замуж за сценариста "Американской истории ужасов" Брэда Фэлчака.

Нюша надела купальник и снялась в таких позах, что даже у самых стойких фанатов сдали нервы

По мнению юзеров, девушка ведёт себя всё откровеннее.

Выбор редакции

Гвинет Пэлтроу показала фото со звёздной вечеринки, где действовало одно правило — никакого макияжа

21 февраля, 14:25

Эксперты выбрали лучшую российскую актрису десятилетия

25 сентября, 22:42

Художник создал граффити в память о Чёрной Пантере, которые особенно растрогали тех, кто сталкивался с онкологией

сегодня в 12:54

Южный щит России. Как устроена самая боеспособная военная база Гюмри

сегодня в 13:13

Смартфоны с Android 11 не могут переключиться с одного приложения на другое из-за бага

сегодня в 13:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.