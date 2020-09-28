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Путин назвал ключевой фактор в оценке эффективности властей

Это касается как федеральных чиновников, так и региональных управленческих структур.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Эффективность федеральных и региональных властей определяют достижение национальных целей и повышение качества жизни населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей — это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности как федеральных властей, так и региональных управленческих структур, — отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что у российских регионов должна быть возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей. Именно субъекты видят ситуацию на местах, поэтому могут детализировать задачи и предложить свои новые подходы к тем решениям, которые оказались неэффективными.

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