Путин назвал ключевой фактор в оценке эффективности властей

Эффективность федеральных и региональных властей определяют достижение национальных целей и повышение качества жизни населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
— Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей — это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности как федеральных властей, так и региональных управленческих структур, — отметил глава государства.
Кроме того, президент отметил, что у российских регионов должна быть возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей. Именно субъекты видят ситуацию на местах, поэтому могут детализировать задачи и предложить свои новые подходы к тем решениям, которые оказались неэффективными.
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