Боксёрша пообещала красиво побить Бузову

Московская боксёрша и блогер Ангелина Семёнова вызвала на бой певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Причиной тому стали слова артистки, что она "боец по жизни" и якобы готова выйти на ринг против любого. Девушка предложила Бузовой провести боксёрский матч, при этом самоуверенно уточнила, что сильно бить её не намерена.

— Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво! — написала на своей странице в Instagram Семёнова.

Мнения пользователей Сети относительно столь дерзкого заявления спортсменки разделились. Часть подписчиков поддержала Семёнову, заявив, что ей хватит "только дунуть" в сторону певицы для победы. А вот фанаты Ольги Бузовой обвинили девушку в обыкновенном пиаре на имени известной личности.

Журналисты Пятого канала связались с PR-менеджером артистки, чтобы он прокомментировал вызов. Оказалось, что ни он, ни сама Бузова не в курсе поступившего предложения о драке.

— Вы знаете, мы даже не в курсе этого. Мы же не можем смотреть все Instagram мира, где пишут об Ольге. Может, хейтеры. Какое огромное количество пишет! У нас сейчас "Ледниковый период". Она (Ольга Бузова. — Прим. Лайфа) исключительно катается на коньках и обучается безумно красивому виду спорта. Что будет дальше, я вам подсказать не могу, — заявил представитель артистки Антон Богославский.