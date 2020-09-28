Стали известны дата и место похорон националиста Тесака

Обнаруженный мёртвым в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, найдёт последний приют на Кунцевском кладбище. Об этом сообщил Лайфу адвокат семьи умершего Алексей Михальчик.
— Семья приняла решение похоронить Максима на Кунцевском кладбище 3 октября, — рассказал юрист.
Во ФСИН сообщили, что Тесака не пытали в красноярском СИЗООтмечается, что в его медицинской карте данных о телесных повреждениях не зафиксировано.
Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи СКР не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это, родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.
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