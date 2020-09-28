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Стали известны дата и место похорон националиста Тесака

Заключённый умер 16 сентября, его тело выдали родственникам после судмедэкспертизы.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Обнаруженный мёртвым в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, найдёт последний приют на Кунцевском кладбище. Об этом сообщил Лайфу адвокат семьи умершего Алексей Михальчик.

Семья приняла решение похоронить Максима на Кунцевском кладбище 3 октября, — рассказал юрист.

Во ФСИН сообщили, что Тесака не пытали в красноярском СИЗО

Отмечается, что в его медицинской карте данных о телесных повреждениях не зафиксировано.

Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи СКР не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это, родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.

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