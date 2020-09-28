Похоже на ритуальное убийство. Лайф узнал жуткие подробности о расправе петербургского депутата над женой

Лайфу стали известны подробности очередного жуткого преступления в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве жены задержан муниципальный депутат из посёлка Комарово Игорь Шокин.

По данным источника Лайфа, сын 61-летней супруги Шокина не мог дозвониться матери. Зато трубку взял сосед. Парень попросил его посмотреть, что происходит в частном доме его родителей. А зрелище там было холодящее кровь.

Женщина была обнаружена мёртвой. У неё в глазницу была вставлена чайная ложка, уши были отрезаны. Это смахивало на какое-то ритуальное убийство.

Сосед заметил силуэт мужчины, завёрнутого в какую-то ткань. Очевидно, это и был Шокин. Он убежал через окно в сторону железнодорожных путей. Искали с собаками. Оказалось, он прятался в одном из домов, где и нашёл одежду. Когда вышел, его задержали. Он был весь в крови.

Мотивы этого жуткого убийства неизвестны. Но у полиции есть сведения, что депутат накануне ходил к экстрасенсу. Эту версию правоохранители намерены проверить в ходе расследования.