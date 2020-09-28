Похоже на ритуальное убийство. Лайф узнал жуткие подробности о расправе петербургского депутата над женой

Лайфу стали известны подробности очередного жуткого преступления в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве жены задержан муниципальный депутат из посёлка Комарово Игорь Шокин.
По данным источника Лайфа, сын 61-летней супруги Шокина не мог дозвониться матери. Зато трубку взял сосед. Парень попросил его посмотреть, что происходит в частном доме его родителей. А зрелище там было холодящее кровь.
В крови и растрёпанный. Лайф публикует первое фото депутата после задержания за убийство женыПолицейским не пришлось далеко идти за подозреваемым — он прятался в кустах недалеко от места преступления.
Женщина была обнаружена мёртвой. У неё в глазницу была вставлена чайная ложка, уши были отрезаны. Это смахивало на какое-то ритуальное убийство.
Сосед заметил силуэт мужчины, завёрнутого в какую-то ткань. Очевидно, это и был Шокин. Он убежал через окно в сторону железнодорожных путей. Искали с собаками. Оказалось, он прятался в одном из домов, где и нашёл одежду. Когда вышел, его задержали. Он был весь в крови.
"Всё было на нервной почве". Житель Нижегородской области объяснил, почему убил школьницу после конфликта с её мамойПри этом злоумышленник не помнит, что сказал девочке, чтобы она пошла с ним в день трагедии.
Мотивы этого жуткого убийства неизвестны. Но у полиции есть сведения, что депутат накануне ходил к экстрасенсу. Эту версию правоохранители намерены проверить в ходе расследования.
Ранее Лайф писал о жительнице города Волжский, которая во время ссоры убила мужа и закопала части его тела по всему городу. Позже она показала места страшных "закладок".
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