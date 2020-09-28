В Петербурге на фоне пандемии выросло число желающих работать в скорой помощи

Студенты медицинских колледжей очень помогли медслужбам Санкт-Петербурга во время эпидемии коронавируса. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал главврач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.
— Стало больше желающих работать на скорой. Во время эпидемии нам очень помогли студенты медицинских колледжей... В тяжёлый период работали диспетчерами по приёму вызовов. На линию нельзя было их ставить, чтобы не контактировали с пациентами, — сказал Бойков.
Стало известно, в каком городе России антитела к коронавирусу есть у половины жителейВ Москве этот показатель в два раза ниже.
Он отметил, что в сложные периоды, когда заболеваемость была на пике, в скорой помощи работали без праздников и выходных. Было зарегистрировано более 23 тысяч вызовов с начала пандемии. 174 бригады медиков находились в постоянной готовности.
Ранее в Минздраве посоветовали не делать прививку от коронавируса тем, у кого сформировался иммунитет после перенесённой инфекции. При этом в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра им. Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, и сейчас проходит третья фаза её клинических исследований.
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