Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Петербурге на фоне пандемии выросло число желающих работать в скорой помощи

В основном это студенты медвузов, которые хотят стать фельдшерами.

81

Фото © Зотов Алексей / ТАСС

Студенты медицинских колледжей очень помогли медслужбам Санкт-Петербурга во время эпидемии коронавируса. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал главврач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

Стало больше желающих работать на скорой. Во время эпидемии нам очень помогли студенты медицинских колледжей... В тяжёлый период работали диспетчерами по приёму вызовов. На линию нельзя было их ставить, чтобы не контактировали с пациентами, — сказал Бойков.

Стало известно, в каком городе России антитела к коронавирусу есть у половины жителей

В Москве этот показатель в два раза ниже.

Он отметил, что в сложные периоды, когда заболеваемость была на пике, в скорой помощи работали без праздников и выходных. Было зарегистрировано более 23 тысяч вызовов с начала пандемии. 174 бригады медиков находились в постоянной готовности.

Ранее в Минздраве посоветовали не делать прививку от коронавируса тем, у кого сформировался иммунитет после перенесённой инфекции. При этом в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра им. Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, и сейчас проходит третья фаза её клинических исследований.

Выбор редакции

Похоже на ритуальное убийство. Лайф узнал жуткие подробности о расправе петербургского депутата над женой

сегодня в 17:47

Путин обратился к россиянам по ситуации с CoViD-19: Прошу проявлять максимальную ответственность

сегодня в 16:32

Ушлые застройщики и безалаберность властей. Кто ответит за масштабные пожары в Воронежской области

сегодня в 19:15

Союз армян России призвал соотечественников не поддаваться на провокации во время конфликта в Нагорном Карабахе

сегодня в 19:19

"Как можно выстрелить в другого?" Бедрос Киркоров призвал остановить бои в Нагорном Карабахе

сегодня в 19:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.