В Петербурге на фоне пандемии выросло число желающих работать в скорой помощи

Студенты медицинских колледжей очень помогли медслужбам Санкт-Петербурга во время эпидемии коронавируса. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал главврач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.

— Стало больше желающих работать на скорой. Во время эпидемии нам очень помогли студенты медицинских колледжей... В тяжёлый период работали диспетчерами по приёму вызовов. На линию нельзя было их ставить, чтобы не контактировали с пациентами, — сказал Бойков.

Он отметил, что в сложные периоды, когда заболеваемость была на пике, в скорой помощи работали без праздников и выходных. Было зарегистрировано более 23 тысяч вызовов с начала пандемии. 174 бригады медиков находились в постоянной готовности.