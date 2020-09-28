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Дерзкий, но глупый. В Москве мужчина попытался угнать машину на глазах у владельца — видео

При попытке задержания горе-угонщик начал потасовку с очевидцами, а потом ударил полицейского. В сумме это тянет на серьёзное наказание.

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Видео © МВД РФ

В Москве неудачливый злоумышленник попытался угнать машину, когда её хозяин отошёл на пару метров, оставив ключ в замке зажигания. В результате автомобиль врезался в ограждение, а его владелец, пытавшийся помешать угонщику, оказался под колёсами. О происшествии сообщили в МВД России.

Инцидент произошёл на Братеевской улице. На кадрах видео видно, что автомобилист выходит из-за руля и останавливается рядом, не закрыв за собой дверь. Идущий мимо мужчина бесцеремонно влез в припаркованное авто, завёл мотор и попытался уехать.

Владелец бросился за своей машиной, схватился за дверцу, но транспортное средство набирало скорость, поэтому автомобилист оказался под колёсами. Злоумышленник же не справился с управлением и врезался в ограждение.

Осуждённый за угон сбежал на машине начальника колонии

Заключённый постоянно убирался в гараже и, видимо, поддался искушению сесть за руль.

К нему сразу же бросились очевидцы, они не дали угонщику сбежать и вытащили пострадавшего из-под автомобиля. Дерзкий преступник попытался вырваться, завязалась потасовка, она продолжилась и после прибытия полицейских. Виновник происшествия внезапно ударил стража порядка, но в итоге был обезврежен.

На злоумышленника заведено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Владелец автомобиля был доставлен в больницу.

Ранее в Кузбассе из колонии сбежал преступник-рецидивист.

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