В Мексике 13 человек погибли и 25 пострадали в жутком ДТП с автобусом на дороге "Нос Дьявола"

В мексиканском штате Чьяпас перевернулся рейсовый автобус, 13 человек погибло, ещё 25 получили ранения. Об этом в эфире телеканала Milenio Televisión сообщил директор по чрезвычайным ситуациям гражданской защиты Элиас Моралес Родригес.
Авария произошла на горном участке дороги Ла-Тринитария — Чамик, в месте, известном как Нос Дьявола. Автобус врезался в склон. Среди пострадавших 11 женщин, девять мужчин и пятеро детей. Ещё двое пассажиров не найдены, это мужчина 56 лет и четырёхлетний мальчик.
Под Калининградом в жуткой аварии погибло шесть человек. Автобус наполовину уничтожен — видеоНа месте ЧП уже находятся спасатели и несколько машин скорой помощи.
На место происшествия прибыли сотрудники Национальной гвардии, Красного Креста и дорожных служб. Для перевозки тяжёлых больных был запрошен вертолёт. Генеральная прокуратура штата начала расследование инцидента. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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