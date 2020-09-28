Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В США выплатят 20 миллионов долларов семье афроамериканца, застреленного полицейским

Уильяма Грина убили, когда он в наручниках находился в полицейской машине.

133

Власти округа Принс-Джордж, штат Мэриленд, выплатят 20 миллионов долларов семье афроамериканца Уильяма Грина, застреленного полицейским во время задержания.

Как сообщила исполнительный директор округа Анджела Олсбрукс на пресс-конференции, 43-летний Грин был безоружен и в наручниках, когда полицейский Майкл Оуэн выстрелил в него шесть раз. Чиновница добавила, что страж порядка стал первым офицером полиции в истории округа, которому предъявили обвинение в убийстве при исполнении служебных обязанностей. Заседание суда по его делу состоится в следующем году.

Дочь погибшего Шелли Грин призналась, что убийство отца "полностью перевернуло её жизнь". Она подчеркнула, что семья будет использовать компенсацию, чтобы сохранить наследие Уильяма и "бороться с жестокостью и произволом полиции".

Стоит отметить, что оба — и офицер Оуэн, и погибший Грин — были темнокожими, поэтому в деле отсутствовал расистский контекст.

Ранее в штате Кентукки власти приняли решение выплатить 12 миллионов долларов семье погибшей афроамериканки Бреонны Тейлор, которую убили в её собственном доме полицейские. Местные СМИ сообщали, что это одна из крупнейших сумм компенсации в истории США, однако по делу Грина она оказалась выше на восемь миллионов.

Выбор редакции

Американский экономист назвал причины скорого обвала курса доллара

сегодня в 05:50

Афроамериканца застрелили при попытке отобрать пистолет у полицейского в США — видео

25 сентября, 23:58

Раненная под обстрелами в Нагорном Карабахе женщина родила ребёнка — видео

сегодня в 22:18

"Будьте внимательны!" Турагент из России раскрыла схему обмана в турецких отелях

сегодня в 22:10

"На 100%". Джеймс Кэмерон объявил о завершении съёмок второго "Аватара"

сегодня в 22:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.