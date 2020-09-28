В США выплатят 20 миллионов долларов семье афроамериканца, застреленного полицейским

Власти округа Принс-Джордж, штат Мэриленд, выплатят 20 миллионов долларов семье афроамериканца Уильяма Грина, застреленного полицейским во время задержания.

#BREAKING @CEXAlsobrooks announced a $20 million settlement in the @PGPDNews-involved shooting death of William Green by Cpl. Michael Owen Jr. in January. Green was handcuffed (hands behind back), sitting in the front seat of Owen’s patrol car at the time. Owen charged w/murder pic.twitter.com/jUDtUwczRa — Stephanie Ramirez (@RamirezReports) September 28, 2020

Как сообщила исполнительный директор округа Анджела Олсбрукс на пресс-конференции, 43-летний Грин был безоружен и в наручниках, когда полицейский Майкл Оуэн выстрелил в него шесть раз. Чиновница добавила, что страж порядка стал первым офицером полиции в истории округа, которому предъявили обвинение в убийстве при исполнении служебных обязанностей. Заседание суда по его делу состоится в следующем году.

Дочь погибшего Шелли Грин призналась, что убийство отца "полностью перевернуло её жизнь". Она подчеркнула, что семья будет использовать компенсацию, чтобы сохранить наследие Уильяма и "бороться с жестокостью и произволом полиции".

Стоит отметить, что оба — и офицер Оуэн, и погибший Грин — были темнокожими, поэтому в деле отсутствовал расистский контекст.