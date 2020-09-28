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"На 100%". Джеймс Кэмерон объявил о завершении съёмок второго "Аватара"

Работа над третьей частью также подходит к концу.

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Режиссёр Джеймс Кэмерон сообщил, что съёмки второй части "Аватара" завершены. Об этом сообщает Cinema Blend.

Съёмки картины "Аватар-2" завершены на 100%, — поведал Кэмерон в беседе с Арнольдом Шварценеггером.

Режиссёр также рассказал, что работа над третьей частью мегаблокбастера о загадочном мире Пандоры также подходит к концу и осталось ещё где-то пять-десять процентов.

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Артист планирует полностью контролировать проект.

Напомним, съёмки картины "Аватар-2" начались ещё в 2017 году. В 2020-м их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Премьера долгожданной второй части должна состояться в декабре 2022 года. Третий фильм саги выйдет в 2024-м. Всего планируется пять частей.

Ранее был назван самый кассовый фильм 2020 года.

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