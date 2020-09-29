В России предложили резко увеличить штрафы за пьяные ДТП

Некоторые эксперты отмечают, что взыскания могут повлиять только на трезвого человека и лучше развивать институт социальной рекламы.

В России предложили увеличить штрафы за ДТП, совершённые в состоянии алкогольного опьянения. Автором инициативы выступила общественная организация "Синие ведёрки". С соответствующим запросом её представители обратились к председателю Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, сообщают "Известия".

Идею поддержали специалисты компании AVG Legal, консалтинговой группы VvCube и центра правовой помощи "Дело жизни". Они составили коллективное обращение к председателю Комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. В письме отмечается необходимость ужесточения ст. 264 УК РФ.

За совершение ДТП в нетрезвом состоянии, которое повлекло тяжкий вред здоровью, предлагается штрафовать на 1–1,5 миллиона рублей, если же произошёл летальный исход — на 2–2,5 миллиона. В случае если жертв несколько, нарушителя ждёт максимальное взыскание — в 3,5 миллиона.

Президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин полагает, что штрафы могут повлиять только на трезвого человека, пьяный же не отдаёт отчёта в своих действиях. По словам эксперта, следует развивать институт социальной рекламы с призывами остановить водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Координатор общественного движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов отметил, что зачастую суд не учитывает прошлые противоправные действия на дороге при вынесении приговора виновникам аварий или же, напротив, обращает на них слишком пристальное внимание. Он уверен, что необходимо тщательно определить критерии наказания, чтобы не сделать его чрезмерно жёстким или слишком мягким.

Ярослав Нилов пообещал рассмотреть инициативу, поскольку речь идёт о жизни и здоровье граждан. Он уверен, что суд должен учитывать "анамнез" лихачей. После обсуждения на экспертном уровне позиция будет доведена до судебных инстанций.