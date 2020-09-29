"Потом началась мифология". Экс-министр обороны Украины заявил об "упущенном шансе" удержать Крым

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что Украина могла сохранить за собой Крым в 2014 году, однако этого не произошло из-за ошибок военного руководства.

В частности, он обвинил в неудачах Киева своего преемника Игоря Тенюха. По словам Кузьмука, было подготовлено пять тысяч военных, но глава Минобороны перепутал, что пять тысяч — это готовые к мгновенной переброске на полуостров, а не численность вооружённых сил в целом.

— Армия была готова, сил в Крыму хватало, пять тысяч на усиление хватало, чтобы перекрыть пять возможных проходов, направлений и закрыть проходы в Крым. И этого было достаточно. Этого не было сделано, а потом началась мифология, — подчеркнул Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-министр добавил, что впоследствии было выгодно списать все неудачи на неготовность армии.

Ранее на Украине оценили шансы на возвращение Крыма военным путём.