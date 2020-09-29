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В России заключённые смогут отбывать наказание ближе к дому

Попросить об этом может сам осуждённый или его ближайший родственник.

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Фото © Pixabay

Закон, позволяющий переводить заключённых в колонии, находящиеся в регионах, где проживают их ближайшие родственники, вступает в силу 29 сентября. Соответствующие изменения внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Согласно нововведениям, при наличии возможности заключённого могут направить в исправительное учреждение поближе к дому. Для этого потребуется письменное заявление самого заключённого, одного из его близких родственников, а также решение Федеральной службы исполнения наказаний.

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Порой подобные союзы заканчиваются трагедией.

При отсутствии колонии нужного типа в регионе заключённый будет переведён в субъект РФ, находящийся ближе к месту проживания близких родственников, к которым относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, а также внуки.

Согласно прежним правилам, осуждённый направлялся в любой иной регион, где находится колония нужного типа.

Ранее ФСИН назвала любимую книгу российских заключённых.

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