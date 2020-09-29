Посольство РФ в Колумбии проверяет информацию о розыске "снайпера из России"

Посольство РФ в Колумбии выясняет информацию о розыске россиянина, который якобы вместе с израильтянином мог готовить нападение на президента страны Ивана Дуке. Дипломаты находятся в контакте с властями республики, сообщил пресс-атташе диппредставительства Евгений Наумов.

— Посольство России в Колумбии проинформировано о том, что колумбийские власти подозревают, что в разоблачённом заговоре с целью нападения на президента Ивана Дуке участвовал субъект с российским гражданством или российской национальности, — приводит его слова РИА "Новости".

Наумов уточнил, что в посольстве не располагают большей информацией, чем представлена в колумбийских СМИ. Отмечается, что на данный момент подозреваемый не задержан, личность его пока не известна. Официального подтверждения о наличии у него российского гражданства нет.