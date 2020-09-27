СМИ сообщили о причастности россиянина к организации покушения на президента Колумбии

Правоохранители Колумбии разыскивают двоих иностранцев — граждан России и Израиля, которые подозреваются в организации покушения на президента страны Ивана Дуке. Об этом сообщает газета El Tiempo.
На футболиста Широкова подали заявление о покушении на убийство арбитраРанее на него завели уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
По данным колумбийской разведки, оба подозреваемых — опытные снайперы, которые прибыли в страну недавно, обоим удалось скрыться от наблюдения. Никаких других подробностей не приводится.
Службы безопасности страны переведены в режим повышенной готовности, в расписание президента были внесены изменения, предполагаемых киллеров ищут.
Ранее Лайф сообщал, что в результате покушения на вице-президента Афганистана погибло десять человек, столько же получили ранения.
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