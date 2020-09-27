СМИ сообщили о причастности россиянина к организации покушения на президента Колумбии

Правоохранители Колумбии разыскивают двоих иностранцев — граждан России и Израиля, которые подозреваются в организации покушения на президента страны Ивана Дуке. Об этом сообщает газета El Tiempo.

По данным колумбийской разведки, оба подозреваемых — опытные снайперы, которые прибыли в страну недавно, обоим удалось скрыться от наблюдения. Никаких других подробностей не приводится.

Службы безопасности страны переведены в режим повышенной готовности, в расписание президента были внесены изменения, предполагаемых киллеров ищут.