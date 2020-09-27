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Эксперт рассказал, как не купить проблемный подержанный автомобиль

По его словам, лучше учиться на чужих ошибках.

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Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Покупка подержанного автомобиля — это всегда лотерея, вне зависимости, с рук он приобретается или у официального дилера. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью агентству "Прайм".

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Очевидно, что дилер даёт определённую гарантию на юридическую чистоту и техническое состояние приобретаемой машины, однако ни в коем случае не стоит верить этому на слово, — говорится в публикации.

Можно, например, самостоятельно проверить автомобиль на сайте ГИБДД на предмет аварий и юридических ограничений. Стоит собрать сведения и о компании, которая его продаёт, чтобы не повторить чужих ошибок. Если дело дошло до покупки, то перед этим нужно пригласить для помощи специалиста по подбору авто, а перед подписанием договора очень внимательно его изучить.

Если же автомобиль приобретается с рук, то здесь без автоподборщика точно не обойтись, как и без проверки по базам ГИБДД. Однако идеальным вариантом будет покупка у кого-то, с кем вы лично знакомы или кого порекомендовали как надёжного человека.

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