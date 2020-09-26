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Группа боевиков в Ираке подорвалась на бомбе, которую они сами устанавливали

Это произошло в пустыне вблизи города Рутба на западе страны.

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Фото © ТАСС / EPA

В Ираке группа боевиков, которая планировала совершить теракт, погибла при установке взрывчатки на машину. Об этом сообщили в пресс-службе органов национальной безопасности.

По информации РИА "Новости", пикап взорвался в пустыне недалеко от города Рутба на западе Ирака.

После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков ИГИЛ*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой, — поведали в пресс-службе органов нацбезопасности.

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Как сообщается, он в 2014 году уехал из Америки и присоединился к боевикам в Ираке.

Как утверждается, погибли пятеро террористов, которые непосредственно занимались установкой взрывного устройства.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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