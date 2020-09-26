Группа боевиков в Ираке подорвалась на бомбе, которую они сами устанавливали

В Ираке группа боевиков, которая планировала совершить теракт, погибла при установке взрывчатки на машину. Об этом сообщили в пресс-службе органов национальной безопасности.
По информации РИА "Новости", пикап взорвался в пустыне недалеко от города Рутба на западе Ирака.
— После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков ИГИЛ*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой, — поведали в пресс-службе органов нацбезопасности.
Гражданин США признал себя виновным в финансировании ИГИЛКак сообщается, он в 2014 году уехал из Америки и присоединился к боевикам в Ираке.
Как утверждается, погибли пятеро террористов, которые непосредственно занимались установкой взрывного устройства.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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