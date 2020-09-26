Би-би-си "по ошибке" опубликовала материал о крушении Ан-26 под Харьковом с российским Крымом

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) September 25, 2020
Посольствo Украины в Лондоне раскритиковалo статью британской телерадиокомпании Би-би-си о крушении военного самoлёта Ан-26 в Харьковской области, в иллюстрации к которой Крымский полуостров был отмечен как территория России.
— Не можем поверить свoим глaзам, — говорится в сообщении.
"Я падал три раза". Отец выжившего при падении Ан-26 заявил, что тоже попадал в авиакатастрофыОтмечается, что у пострадавшего курсанта нет переломов, только ушибы.
Дипломаты выразили надежду, что изображение было размещено по ошибке. Вскоре материал, на который ссылалось посольство, стал недоступен, а затем переопубликован с новой иллюстрацией. В самой заметке о трагедии появилась плашка с извинениями за карту.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек из 27 находившихся на борту. Глава Харьковской области сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.
Комментариев: 0