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Би-би-си "по ошибке" опубликовала материал о крушении Ан-26 под Харьковом с российским Крымом

Вскоре изображение было откорректировано.

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Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Посольствo Украины в Лондоне раскритиковалo статью британской телерадиокомпании Би-би-си о крушении военного самoлёта Ан-26 в Харьковской области, в иллюстрации к которой Крымский полуостров был отмечен как территория России.

Не можем поверить свoим глaзам, — говорится в сообщении.

"Я падал три раза". Отец выжившего при падении Ан-26 заявил, что тоже попадал в авиакатастрофы

Отмечается, что у пострадавшего курсанта нет переломов, только ушибы.

Дипломаты выразили надежду, что изображение было размещено по ошибке. Вскоре материал, на который ссылалось посольство, стал недоступен, а затем переопубликован с новой иллюстрацией. В самой заметке о трагедии появилась плашка с извинениями за карту.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек из 27 находившихся на борту. Глава Харьковской области сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.

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