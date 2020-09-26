Би-би-си "по ошибке" опубликовала материал о крушении Ан-26 под Харьковом с российским Крымом

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) September 25, 2020

Посольствo Украины в Лондоне раскритиковалo статью британской телерадиокомпании Би-би-си о крушении военного самoлёта Ан-26 в Харьковской области, в иллюстрации к которой Крымский полуостров был отмечен как территория России.

— Не можем поверить свoим глaзам, — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили надежду, что изображение было размещено по ошибке. Вскоре материал, на который ссылалось посольство, стал недоступен, а затем переопубликован с новой иллюстрацией. В самой заметке о трагедии появилась плашка с извинениями за карту.