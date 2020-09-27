Психиатр рассказала, в каком случае игры на телефоне могут быть полезны

Она отметила, что это не всегда является зависимостью.

Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала, что игры на телефоне не всегда несут вред. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

Многие считают, что телефонные игры, не требующие особой сосредоточенности, например шарики, которые необходимо выстроить по три в ряд, являются просто способом скоротать время. Однако, как утверждает Шемчук, в этом всё же есть определённая польза.

— Шарики позволяют расслабиться всем отделам мозга. Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой — Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: "Как можно под это расслабиться?" — отметила специалист.

По словам Шемчук, если человек иногда играет, то в этом нет ничего страшного — это не зависимость, а просто вид отдыха.

— Нельзя путать просто расслабляющие игры с игровой зависимостью. Если человек ехал в метро — играл, вышел из метро — играет, пришёл домой — опять продолжил или играет вместо работы, это зависимость. А когда человек чем-то занят в свободное время два-три часа, то в этом нет никакой зависимости, — уточнила эксперт.

Кроме того, она добавила, что такие игры не несут никакой опасности, если они помогают человеку избавиться от эмоционального, умственного или физического напряжения. При этом Шемчук заметила, что главное, чтобы игры не мешали выполнять социальные и рабочие обязанности.