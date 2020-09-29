В Минздраве назвали число занятых коек для пациентов с CoViD-19

В России почти 90% коек, развёрнутых для лечения пациентов с коронавирусом, в настоящее время заняты, об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— В настоящее время для пациентов с CoViD-19 развёрнуто 129 750 коек, из которых занято 115 500, что составляет 89%, — цитирует его слова ТАСС.

Кузнецов отметил, что в начале распространения инфекции было готово около 50 тысяч мест для больных коронавирусом, в пиковые периоды это число выросло до 184 тысяч, а затем снизилось — часть была переведена в резервный фонд и для оказания плановой медицинской помощи.

Помощник главы Минздрава добавил, что в случае необходимости дополнительные койки будут выведены из резерва и смогут вновь принимать пациентов.

Кузнецов подчеркнул, что гражданам не следует испытывать возможности российского здравоохранения, и призвал соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать скопления народа и соблюдать санитарную дистанцию, а при первых симптомах недомогания обращаться к врачу.