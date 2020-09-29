Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Минздраве назвали число занятых коек для пациентов с CoViD-19

При необходимости дополнительные места будут предоставлены из резерва.

26
Post cover

Фото © ТАСС / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

В России почти 90% коек, развёрнутых для лечения пациентов с коронавирусом, в настоящее время заняты, об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В настоящее время для пациентов с CoViD-19 развёрнуто 129 750 коек, из которых занято 115 500, что составляет 89%, — цитирует его слова ТАСС.

Кузнецов отметил, что в начале распространения инфекции было готово около 50 тысяч мест для больных коронавирусом, в пиковые периоды это число выросло до 184 тысяч, а затем снизилось — часть была переведена в резервный фонд и для оказания плановой медицинской помощи.

Карантин возвращается. Какой будет вторая волна коронавируса и за что уже можно получить штраф

В Москве с сегодняшнего дня вводят новые ограничения для предотвращения распространения CoViD-19, оштрафованы и закрыты несколько магазинов, в других регионах ситуация ещё хуже.

Помощник главы Минздрава добавил, что в случае необходимости дополнительные койки будут выведены из резерва и смогут вновь принимать пациентов.

Кузнецов подчеркнул, что гражданам не следует испытывать возможности российского здравоохранения, и призвал соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать скопления народа и соблюдать санитарную дистанцию, а при первых симптомах недомогания обращаться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл, сколько зафиксировано случаев повторного заражения CoViD-19.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.