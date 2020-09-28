За коронавирус снова заплатят. Кто получил право на прибавки, дополнительные льготы и компенсации

С понедельника в Москве ввели новые ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. При этом возобновились и некоторые меры соцподдержки. Какую помощь сейчас можно получить от государства, какие новые выплаты появились в этом месяце и кто может рассчитывать на льготы?
С 28 сентября 2020 года Правительство Москвы возобновило работу системы соцобслуживания и поддержки горожан, которым рекомендовано оставаться дома. Это работающие люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные и женщины в послеродовом периоде, а также пенсионеры старше 65 лет. Они имеют право получать на дом продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости.
— Этим людям также не потребуется выходить из дома, чтобы оформить больничный. С помощью информационной системы сотрудники Правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза или постановки на учёт по беременности. Затем больничный оформят в электронном виде. Его номер сообщат пациенту звонком или по СМС. Фактически возвращается та же мера поддержки, которая вводилась весной, — пояснила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.
Люди из группы риска, подчёркивает юрист, имеют право на оплачиваемый больничный. И на его основании могут соблюдать домашний режим и не ходить на работу. При этом работодатель не имеет права лишить их положенных денег. Людям старше 65 лет листок нетрудоспособности оформят автоматически. Остальным (страдающим хроническими заболеваниями, беременным и недавно родившим женщинам) потребуется сначала позвонить на горячую линию.
С 1 октября изменится порядок получения пособий и субсидий. Кого из миллионов россиян это коснетсяИз-за пандемии коронавируса государство серьёзно упростило процесс оформления и получения целого ряда социальных доплат. Это была временная мера. Упрощённый порядок перестаёт действовать 1 октября. Как теперь будут начислять доплаты и на что обращать внимание, чтобы не потерять положенные деньги.
Что касается дополнительных выплат, то ещё с 12 сентября вступило в силу постановление правительства, где определяется круг лиц, которым в этом году положены прибавки за особые условия труда, дополнительную нагрузку и сложность выполняемых задач.
Надбавки предусмотрены для медиков, военнослужащих-контрактников, сотрудников организаций, которые находятся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, а также для работников МГУ имени М.В. Ломоносова. Выплаты получат специалисты, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и людям из групп повышенного риска заражения. Дополнительные деньги положены также тем, кто непосредственно задействован в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всем им установят один вид стимулирующих выплат из двух: или за особые условия труда и допнагрузку, или за сложность выполняемых задач.
Снова дома. Какие ограничения вводят из-за карантина и сколько составят штрафы для нарушителейС понедельника в Москве снова вводится ряд ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Кого это затронет, на сколько могут оштрафовать нарушителей карантина и тех, кто забыл надеть маску?
Как следует из постановления, сумма выплат будет составлять от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе. Величина надбавки будет зависеть от занимаемой должности. По словам Оксаны Красовской, выплаты будут проводить за период с 1 апреля 2020 года. Правда, с оговоркой: не ранее даты регистрации в регионе подтверждённого случая CoViD-19. При этом учитывается фактически отработанное время и время исполнения своих профессиональных обязанностей.
— Сейчас продолжают действовать очень многие меры поддержки для бизнеса, — рассказала руководитель практики трудового права, SZP Law Ксения Михайличенко. — Например, сохраняются отсрочки по уплате налогов. Так, до 31 декабря продлили срок уплаты торгового сбора, авансовых платежей по уплате имущественного налога, земельного налога. Есть льготы по аренде. Некоторые организации вообще освободили от оплаты за съёмные помещения, а другим серьёзно снизили ставки.
К тому же есть гранты для арендодателей и собственников помещений, гостиниц. По словам Ксении Михайличенко, они получают льготы на уплату налогов по имуществу и земельного налога, если снизили ставку по аренде помещений для арендаторов. Сохраняются программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса и целый ряд субсидий.
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