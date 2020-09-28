Бездоказательная медицина. Мигранты из Средней Азии повально лечат туберкулез медведками

В России набирает популярность новый народный рецепт от туберкулёза — чудо-порошок из насекомого медведка. Мы решили разобраться, действительно ли рецепт новый, кто им пользуется и есть ли от него польза?

Курс — на здоровье

Как оказалось этому рецепту — отнюдь не первый год. На русском языке есть записи и 2015 г., и даже 2011-го. За долгие годы продавцы медведок отработали совершенную бизнес-модель. Стоит только написать в магазин, клиента сразу заваливают кучей информации: инструкция по применению, фотографии сертификатов, ценники со скидками.

Первым делом клиенту дают понять, что абы какая медведка туберкулёз не вылечит. Вид насекомого нужен азиатский. В почёте следующие места происхождения: Таиланд, Камбоджа и Лаос. На крайний случай пойдёт и отечественная — с Алтая. Она, как правило, самая дешёвая.

Следом клиента готовят к тому, что принимать зелье придётся долго и много. Курсами. На один курс нужно 30 г насекомых. Одной упаковки хватит для приёма утром, в обед и вечером аж на три дня. При начальной стадии туберкулёза нужно пройти 4–6 курсов лечения. При сложном заболевании — не меньше восьми курсов. Для полного выздоровления и счастливой жизни — от 10 курсов. За набор для последнего курса просят 15 000 руб.

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Кидать в рот насекомых целиком не надо — не дикари же. Посылку рекомендуют промыть водой, высушить и перемолоть в блендере. Предварительно лапки лучше оторвать — они бесполезные и невкусные. Мол, самая лучшая часть тела — брюшко. Полученную смесь перемешивают с мёдом или сиропом и едят ложками. По одной за раз. Другие рекомендуют делать из смеси отвар.

Мы поговорили с одним из таких продавцов, что называется, начистоту. Руслан давно живёт в Таиланде. По образованию фармацевт-провизор. У него там компания, которая занимается в том числе и продажей медведок. Человек в бизнесе уже девять лет! Руслан большой фанат своего дела и готов говорить о нём бесконечно долго. Он настаивает, что медведки — это не лохотрон вроде ягод годжи или циркониевых браслетов. Мол, будь так на самом деле, его лавочка давно бы закрылась.

Бизнесмен против агрессивного и лживого маркетинга, примеры которого мы привели выше. Он считает, что люди почувствовали спрос на новый товар и начали заполнять рынок некачественным продуктом. От которого страдает и его дело. — Сейчас развелось очень много недобросовестных продавцов. Люди поняли, что это деньги, и давай писать на всяких сайтах, что она (медведка) лечит и онкологию, и гепатит, и какие-то ужасные болезни. На самом деле медведка ничего не лечит, кроме лёгочных заболеваний и туберкулёза. То есть палочку Коха очень хорошо убивает, — говорит Руслан.

Также многие продавцы, по его словам, покупают медведку на AliExpress, чтобы потом перепродать. А там она плохая — кормовая. Такую заготавливают не для людей и, как следствие, в антисанитарных условиях. Определить плохую медведку, по его словам, просто: по очень неприятному запаху. — При этом медведка, конечно, целебных свойств не теряет, но кишечную палочку, ботулизм или глисты попутно с ней получить можно, — пояснил он.

Сам Руслан к делу подходит более ответственно. Для него насекомых собирают фермеры на рисовых плантациях. Сырьё хорошо промывают водой и спиртом, а потом сушат на "немецких сушках". Последний этап — упаковка продукта в стерильные тубы. — Мы этим профессионально занимаемся, — хвастается продавец.

Миграция палочки Коха

Несмотря на то что жалуют этот народный рецепт в основном народы Центральной Азии, чудодейственная медведка приползла не из Казахстана или Узбекистана, а из Китая. Где экстракт в первую очередь принимают как мочегонное средство. И лишь изредка насекомое упоминается как средство от лёгочных заболеваний. Но только на уровне традиционной медицины, а не доказательной. То есть мумии насекомых там на таком же счету, как и порошок из рога носорога, который якобы решает вопросы с потенцией. Сам Руслан узнал про целебные свойства медведок в 2010 г., когда был в Тибете. — У них туберкулёз заболеванием не считается, потому что есть вот такое насекомое, — уверяет бизнесмен.

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С Центральной Азией лечение туберкулеза медведками связывает другое. Согласно данным европейского отделения ВОЗ, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан являются одними из самых обширных очагов распространения туберкулёза в мире. Восточная Европа и Россия идут за ними с небольшим отставанием. На 17 стран этих регионов приходится 85% заболевания туберкулёзом в Европе.

Другой ниточкой, которая связывает ЦА и народные рецепты, является растущая лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза. В конце 2019 г. журнал The Lancet писал , что в Азербайджане, Кыргызстане, Молдове, России, Румынии, Таджикистане, Узбекистане и на Украине постоянно увеличивается число заболевших туберкулёзом, которые не поддаются лечению. Очевидно, в отчаянии люди пытаются спастись даже такими неоднозначными средствами, как медведка сушёная.

Ни для кого не секрет, что в России много мигрантов из ряда перечисленных стран. Сегодня специалисты воздерживаются от громких заявлений о том, что вместе с рабочей силой в Россию перемещается и палочка Коха. Да и потом, сегодня есть проблема актуальнее — коронавирус. Однако так было не всегда. В 2015 г., например, Минздрав напрямую говорил , что носителями палочки Коха в России по большей части являются граждане стран Средней Азии. Из данных Минздрава следует , что заболеваемость туберкулёзом среди только зарегистрированных мигрантов в 2,5 раза выше, чем среди россиян.

Проблемой является и то, что мигранты, к сожалению, по возможности стараются скрывать болезнь или избегать проверок. Как минимум потому, что выдача справки из диспансера — это прямой билет на родину. Депортация то бишь. Поэтому лечиться приходится подпольно. В том числе и народными средствами.

Мы подчёркиваем нелицеприятную деталь ни в коем случае не для того, чтобы вы потом шарахались от людей в оранжевых жилетах. А чтобы шире представить целевую аудиторию сушёных медведок вообще и в России в частности. Руслан говорит, что сушеных медведок у них очень часто заказывают гастарбайтеры. Причину он тоже видит в том, что болезнь банально одолевает жителей этих стран. Дескать, так и рождается спрос.

А лечит ли?

Сразу скажем, что клинических исследований на эту тему не проводилось. Научных работ о влиянии экстракта медведок на людей, больных туберкулёзом, тоже нет. Научные источники лишь подмечают тот факт, что в ряде стран виды этого насекомого используются в народной медицине.

Например, в Южной Корее Gryllotalpidae (латинское общеупотребительное обозначение медведок) используется в качестве диуретика и для профилактики мочекаменной болезни. Родственники медведок — домашние сверчки (Gryllidae) — популярное средство при чесотке и астме в Латинской Америке. Подобных примеров масса.

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Руслан же настаивает, что насекомое, вне всяких сомнений, обладает целебным свойством. Люди ему даже рентгеновские снимки лёгких присылали с результатом до приёма и после. На них видно, что туберкулёмы в лёгких заросли. Врачи, по словам бизнесмена, хотели бы рекомендовать медведку, да не могут. Так как средство не сертифицировано и не входит в перечень общепринятых лекарств. Но! Некоторые специалисты, по его словам, рекомендуют насекомых к комплексу обязательных медикаментов.

Аргументирует свою веру в целебную силу насекомых Руслан тем, что в теле медведки содержится фераза — особенный фермент, который якобы растворяет восковую оболочку палочки Коха и делает её тем самым уязвимой для иммунитета и лекарственных препаратов. После чего и запускает выздоровление пациента. — У человека, как только он медведку выпьет, может температура подскочить до 37,7 градуса или заболеть место, где туберкулёма. Это иммунная система человека сразу пожирает эту бактерию, — говорит бизнесмен. Причём весьма складно. Аж поверить хочется на все 100%. Да вот подтверждений в научных источниках словам Руслана не находится.

Чтобы прояснить ситуацию, за комментарием мы обратились к настоящему врачу, практикующему фтизиатру. — У нас очень много было всяких разных предложений. И исландский мох тоже якобы лечит туберкулёз. Но всё это — глупость. Потому что туберкулёз лечится противотуберкулёзными препаратами и особым режимом терапии. Есть определённые клинические рекомендации по лечению различных форм туберкулёза. Выстраданные и апробированные. Вот их и нужно придерживаться, — говорит Ирина Довганюк, врач-фтизиатр, доктор медицинских наук и профессор.