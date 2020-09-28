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Сбербанк почти отказывает в ипотеке на Кавказе. В чём причина?

В трёх республиках Северного Кавказа (Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии) до сих пор не выдано ни одного ипотечного кредита по государственной программе льготной ипотеки, хотя в других регионах такие кредиты выдаются массово, так свидетельствуют данные, опубликованные Росреестром. Почему правительственная программа не выполняется именно в этом регионе, на примере Сбербанка разбирался Лайф.

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Фото © Агентство "Москва"

Житель Махачкалы Мурад давно хотел обзавестись собственным жильём и даже обращался в банки за ипотекой, но накопленных средств у Мурада едва хватало на первоначальный взнос, а высокая ставка по кредиту не позволяла получить сумму, достаточную для приобретения квартиры. Однако, узнав о правительственной программе, махачкалинец прикинул, что по льготной ставке 6,5% он получит кредит даже без подтверждения всего дохода — и это позволит ему реализовать мечту, что и подтвердил ипотечный калькулятор на сайте Сбера.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Льготную ипотеку по поручению президента правительство постановило выдавать ещё в апреле 2020-го, тогда это решение было в пакете мер по поддержке граждан и экономики в период коронавирусной пандемии. Согласно постановлению, ипотеку под 6,5% годовых могут получить покупатели жилья в новостройках, при этом лимит кредитования для Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — до 12 миллионов рублей, а для жителей других регионов — до шести миллионов. Срок кредитования по программе составляет 20 лет, первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья.

Так что молодой человек собрал все необходимые документы и пришёл в госбанк за льготной ипотекой. В Сбере документы у Мурада приняли, но предупредили, что пока его заявку рассматривают, он должен принести ещё нотариально заверенное согласие неработающей жены. Мурад удивился такому требованию, ведь в первоначальном перечне документов никакого "согласия" не значилось, но менеджер банка заявила, что банк для одобрения заявки может запросить дополнительные документы, вот нотариальное согласие супруги и есть этот самый дополнительный документ. Мурад оформил и принёс в банк запрашиваемую бумагу и стал ждать, но решение было не готово и через неделю, и через три.

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В Москве с сегодняшнего дня вводят новые ограничения для предотвращения распространения CoViD-19, оштрафованы и закрыты несколько магазинов, в других регионах ситуация ещё хуже.

Мурад в третий раз обратился в банк, теперь он просил предоставить официальное решение. Но и в этот раз никакого документа ему на руки не выдали, предложив вначале получить одобрение в страховой компании, рекомендованной банком. На возражение Мурада, что по закону он обязан страховать только недвижимость, передаваемую в залог, а в его случае ещё и страховать нечего, ведь он пришёл за кредитом на новостройку, в Сбере предложили дождаться ответа по заявке, который пришлют на электронную почту. Ответ так и не пришёл.

Махачкалинец переговорил с родственниками и узнал, что с похожей ситуацией столкнулся не он один, у многих, кто подал заявки на кредит, в банках требовали "дополнительные документы", и даже если все требуемые документы принести — отказ.

Действительно, ситуация Мурада для сегодняшней Махачкалы (да и других кавказских регионов) не является уникальной, отметил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Банки вообще не любят выдавать кредиты в республике. Количество тех, кто теоретически мог бы воспользоваться льготной госпрограммой, значительное, но одного их желания мало.

Строительный бизнес в республике тоже регулярно заявляет о том, что ипотека могла бы помочь увеличить продажи, но никакого прорыва в этой сфере не происходит. Всё упирается в бюрократию и отсутствие у банков интереса что-то делать для изменения ситуации, считает Магомедов.

Банкиры на Кавказе намеренно требуют более широкий пакет документов, чем в других регионах, ссылаясь на то, что все эти формы утверждены в головном офисе в Москве, — говорит он. — А на самом деле, на мой взгляд, банковские работники таким способом маскируют своё нежелание заниматься относительно небольшими по сумме кредитами. Нет мелких кредитов нет проблем. Получается, что человек попадает в тупиковую ситуацию: и работа есть, и платить может, но ипотека недоступна.

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Слова Магомедова подтверждает и статистика. Согласно данным Росреестра, в период с 17 апреля по 1 сентября текущего года по президентской программе было выдано более 66 тысяч ипотечных кредитов, то есть каждый пятнадцатый жилищный кредит. Но если, например, в Татарстане, Башкирии, Чувашии таких ипотечных сделок было зарегистрировано более чем по две тысячи на каждую республику, то в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии вообще ни одной.

Как пояснил Лайфу один из менеджеров Сбера, на Кавказе кредитные менеджеры просто перестраховываются.

Тарифы на вывоз мусора опять вырастут

В июле состоялось плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Несмотря на официально низкую инфляцию, платёжка за ЖКУ подорожала в среднем на 2,4–6,5%. И вот ещё один неприятный сюрприз: правительство готовится повысить тариф на вывоз мусора, включив в него некую "энергетическую утилизацию". Почему так происходит, разбирался Лайф.

Сейчас участились случаи, когда за кредитом приходят работники из пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей, рассказал он. — В теории — если доход такого потенциального заёмщика позволяет, то кредит ему надо выдавать, но на практике во многих отделениях перестраховываются — если есть сомнения в дальнейших перспективах работодателя, то в займе его работнику откажут под любым предлогом.

Вот и получается: с одной стороны, чиновники из разных министерств регулярно заявляют, что решение жилищной проблемы возможно на основе ипотечного жилищного кредитования — и эта задача является общегосударственной и приоритетной, а с другой — в ряде регионов более важны другие причины, которые никак не коррелируют ни с рисками банков по поводу платёжеспособности заемщиков, ни с отсутствием госпрограмм. Как объективно показывают данные Росреестра, в тех регионах, где администрация заинтересована в развитии жилищных программ, ищут возможности для применения любых инструментов, а там, где такой заинтересованности нет, ищут оправдания, ссылаясь на риски банков, которые всегда могут объяснить причину отказа.

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