Тарифы на вывоз мусора опять вырастут

На сегодня ценообразование в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) регулируется правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484. Этот документ определяет ценообразование и услуги, которые мусорщики вправе включать в тариф, и, соответственно, платёжку каждого россиянина (пока "мусорная реформа" не затронула только жителей Москвы, Питера и Севастополя). И вот ФАС опубликовала поправки к постановлению, согласно которым список этих услуг расширяется. Если документ будет одобрен, мусорные компании будут вправе включать в тариф ещё одну услугу — так называемую энергетическую утилизацию, или, по-простому, сжигание мусора в топках.

Самое экологическое

Такую утилизацию давно пробивают крупнейшие российские госкорпорации. Согласно планам правительства, в России в ближайшее время должно быть построено не менее 25 заводов по сжиганию отходов. Утилизация тут с хитрецой: с одной стороны, они оказывают необходимую услугу, а с другой — от сожжения этого мусора они получают электроэнергию и продают её на рынке. Поэтому бизнес-идея очень простая: с одной стороны, за вывоз мусора платит потребитель, а с другой — есть ещё и дополнительный доход в виде продажи электричества.

Фото © ТАСС / DPA

Согласно разработанным поправкам, конкретную стоимость услуги по "энергетической утилизации" устанавливают власти каждого региона. После чего эту услугу будут оплачивать местные жители за счёт ежемесячного тарифа. В какую сторону изменится плата — совершенно очевидно. По данным Российского экологического оператора (РЭО), девять операторов по обращению с отходами в пяти регионах фактически являются банкротами — не имеют средств на зарплату персоналу или оплату услуг перевозчиков, сейчас они существуют только за счёт субсидий.

"Новая услуга", которую предлагает оплатить ФАС России, окажется спасением не только для региональных операторов, но и для самих госкорпораций: фактически россияне сами оплатят строительство мусоросжигательных заводов и гарантируют им будущую прибыль. Представители бизнеса, связанного с ТКО, и чиновники из правительства объясняют рост тарифов для населения на вывоз мусора необходимостью реформирования системы утилизации отходов, при этом часто в пример ставят положительный опыт некоторых европейских стран.

Фото © ТАСС / Наиль Фаттахов

Однако, приводя примеры, они умалчивают, что в этих странах прозрачная система тарификации и методология, позволяющая делать зачёт одних платежей в счёт погашения других. Например, стоимость проданной энергии, возникшей от переработки мусора, вычитается из тарифа населения, которое оплатило эту переработку. В России о возможности подобного рода зачёта не сказано ни в одном нормативном документе. В ФАС не ответили на запрос Лайфа.

Почему реформа провалилась

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала 1 января 2019 года. Как объяснял тогдашний премьер Дмитрий Медведев, она была призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны объёмы. Были созданы Российский единый экологический оператор (РЭО) и региональные мусорные компании, однако фактически реформа свелась к тому, что тарифы на вывоз мусора увеличились в 10–20 раз, а в некоторых дворах появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Которые, впрочем, потом высыпались в один и тот же мусоровоз и вывозились на ту же свалку, что и до реформы.