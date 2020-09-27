Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Тарифы на вывоз мусора опять вырастут

В июле состоялось плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Несмотря на официально низкую инфляцию, платёжка за ЖКУ подорожала в среднем на 2,4–6,5%. И вот ещё один неприятный сюрприз: правительство готовится повысить тариф на вывоз мусора, включив в него некую "энергетическую утилизацию". Почему так происходит, разбирался Лайф.

14
Post cover

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

На сегодня ценообразование в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) регулируется правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484. Этот документ определяет ценообразование и услуги, которые мусорщики вправе включать в тариф, и, соответственно, платёжку каждого россиянина (пока "мусорная реформа" не затронула только жителей Москвы, Питера и Севастополя). И вот ФАС опубликовала поправки к постановлению, согласно которым список этих услуг расширяется. Если документ будет одобрен, мусорные компании будут вправе включать в тариф ещё одну услугу — так называемую энергетическую утилизацию, или, по-простому, сжигание мусора в топках.

Самое экологическое

Такую утилизацию давно пробивают крупнейшие российские госкорпорации. Согласно планам правительства, в России в ближайшее время должно быть построено не менее 25 заводов по сжиганию отходов. Утилизация тут с хитрецой: с одной стороны, они оказывают необходимую услугу, а с другой — от сожжения этого мусора они получают электроэнергию и продают её на рынке. Поэтому бизнес-идея очень простая: с одной стороны, за вывоз мусора платит потребитель, а с другой — есть ещё и дополнительный доход в виде продажи электричества.

Фото © ТАСС / DPA

Фото © ТАСС / DPA

Согласно разработанным поправкам, конкретную стоимость услуги по "энергетической утилизации" устанавливают власти каждого региона. После чего эту услугу будут оплачивать местные жители за счёт ежемесячного тарифа. В какую сторону изменится плата — совершенно очевидно. По данным Российского экологического оператора (РЭО), девять операторов по обращению с отходами в пяти регионах фактически являются банкротами — не имеют средств на зарплату персоналу или оплату услуг перевозчиков, сейчас они существуют только за счёт субсидий.

Налог на богачей: как будет работать прогрессивный НДФЛ

"Новая услуга", которую предлагает оплатить ФАС России, окажется спасением не только для региональных операторов, но и для самих госкорпораций: фактически россияне сами оплатят строительство мусоросжигательных заводов и гарантируют им будущую прибыль. Представители бизнеса, связанного с ТКО, и чиновники из правительства объясняют рост тарифов для населения на вывоз мусора необходимостью реформирования системы утилизации отходов, при этом часто в пример ставят положительный опыт некоторых европейских стран.

Фото © ТАСС / Наиль Фаттахов

Фото © ТАСС / Наиль Фаттахов

Однако, приводя примеры, они умалчивают, что в этих странах прозрачная система тарификации и методология, позволяющая делать зачёт одних платежей в счёт погашения других. Например, стоимость проданной энергии, возникшей от переработки мусора, вычитается из тарифа населения, которое оплатило эту переработку. В России о возможности подобного рода зачёта не сказано ни в одном нормативном документе. В ФАС не ответили на запрос Лайфа.

Почему реформа провалилась

Долги на мужа?! Как законно оставить кредиты на своего бывшего и избавиться от них

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала 1 января 2019 года. Как объяснял тогдашний премьер Дмитрий Медведев, она была призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны объёмы. Были созданы Российский единый экологический оператор (РЭО) и региональные мусорные компании, однако фактически реформа свелась к тому, что тарифы на вывоз мусора увеличились в 10–20 раз, а в некоторых дворах появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Которые, впрочем, потом высыпались в один и тот же мусоровоз и вывозились на ту же свалку, что и до реформы.

В конце прошлого года за отсутствие положительных результатов был уволен руководитель РЭО Денис Буцаев. Его сменил бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Хотя положительных результатов по-прежнему не видно, стоимость тарифов на вывоз мусора регулярно увеличивается…

Выбор редакции

Москва поднялась на девять строчек в рейтинге мировых финансовых центров

сегодня в 11:55

Лайфхак от Верховного суда: когда выписанный камерой штраф признают незаконным

24 сентября, 21:40

Пассивный доход. Сколько можно заработать, не вставая с дивана

вчера в 21:40

Карантин возвращается. Какой будет вторая волна коронавируса и за что уже можно получить штраф

сегодня в 21:40

В Армении заявили, что Азербайджан выдаёт за кадры из Карабаха видео из Сирии

сегодня в 21:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.