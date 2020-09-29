"Заметил глаза и выстрелил". В Приамурье задержали подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика — видео

Видео © ГУ МВД РФ по Амурской области
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве тигра Павлика и установили их личности. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Амурской области.
— По предварительной информации, двое мужчин ночью охотились в окрестностях села Новостепновка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружьё. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил, — рассказала представитель МВД Инна Карташова.
"С рук это не сойдёт!" В Приамурье убили краснокнижного тигра ПавликаЖивотное было выпущено в дикую природу год назад.
Утром охотники вернулись в лес, увидели раненого тигра и добили его. После обнаружения останков хищника на место выехали полицейские и следственно-оперативная группа.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота и добыча особо ценных животных". Подозреваемые дали показания на месте происшествия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Хабаровского края, которого подозревают в убийстве самки краснокнижного амурского тигра.
Комментариев: 0