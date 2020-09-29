"Заметил глаза и выстрелил". В Приамурье задержали подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика — видео

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Полицейские задержали подозреваемых в убийстве тигра Павлика и установили их личности. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Амурской области.

— По предварительной информации, двое мужчин ночью охотились в окрестностях села Новостепновка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружьё. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил, — рассказала представитель МВД Инна Карташова.

Утром охотники вернулись в лес, увидели раненого тигра и добили его. После обнаружения останков хищника на место выехали полицейские и следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота и добыча особо ценных животных". Подозреваемые дали показания на месте происшествия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.