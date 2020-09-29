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СМИ: Американские бомбардировщики отработали удары по Калининграду

Эксперты отмечают, что российский регион буквально "ощетинился" ракетными комплексами С-300 и С-400.

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Фото © U.S. Air Force

Бомбардировщики Военно-воздушных сил США совершали полёты у Калининградской области для имитации ударов по российскому анклаву. Об этом сообщает Forbes.

Калининградская область практически ощетинилась зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами "Оникс" и ракетами класса "земля — земля" "Искандер". Это настоящая заноза в боку НАТО, — сказано в материале издания.

Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата двух бомбардировщиков США над Балтикой

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Американские самолёты взлетели с базы британских ВВС в Фэрфорде 25 сентября и облетели вокруг российского анклава, включая так называемый Сувалкский коридор, разделяющий Калининградскую область и Белоруссию. При этом самолёты не нарушали воздушное пространство России.

Отмечается, что НАТО знает о своих проблемах вокруг этой области, однако США полагают, что имеют представление о том, как взломать оборону Калининграда.

Ранее Лайф сообщал, что российский Су-27 перехватил британский самолёт-разведчик над Чёрным морем.

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