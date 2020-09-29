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"Это ошеломляющая цифра". Генсек ООН ужаснулся миллиону жертв пандемии

Он отметил, что жестокость ситуации заключается в невозможности находиться рядом с близкими в их последние минуты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ужаснулся числу жертв пандемии коронавируса, которое превысило миллион человек.

- Мир достиг ужасающей вехи. Это ошеломляющая цифра, - подчеркнул Гуттериш в своём обращении. Он отметил особую жестокость ситуации в невозможности побыть рядом с близкими в их последние минуты. - Как сказать "прощай", не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав "я люблю тебя"?

Количество жертв коронавируса на Земле превысило миллион человек

Во многих странах отмечается новый подъём заболеваемости CoViD-19.

Генсек добавил, что следует обратить внимание на каждого умершего и призвал мировое сообщество учиться на своих ошибках. Он также напомнил, что "дезинформация убивает".

Кроме того, Гуттериш подчеркнул особую важность науки и сотрудничества для преодоления тяжкого испытания и напомнил о необходимости сохранять дистанцию и носить маски, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Напомним, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 33 миллиона.

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