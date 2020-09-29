"Это ошеломляющая цифра". Генсек ООН ужаснулся миллиону жертв пандемии

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020
We must never lose sight of each & every life.
As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ужаснулся числу жертв пандемии коронавируса, которое превысило миллион человек.
- Мир достиг ужасающей вехи. Это ошеломляющая цифра, - подчеркнул Гуттериш в своём обращении. Он отметил особую жестокость ситуации в невозможности побыть рядом с близкими в их последние минуты. - Как сказать "прощай", не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав "я люблю тебя"?
Количество жертв коронавируса на Земле превысило миллион человекВо многих странах отмечается новый подъём заболеваемости CoViD-19.
Генсек добавил, что следует обратить внимание на каждого умершего и призвал мировое сообщество учиться на своих ошибках. Он также напомнил, что "дезинформация убивает".
Кроме того, Гуттериш подчеркнул особую важность науки и сотрудничества для преодоления тяжкого испытания и напомнил о необходимости сохранять дистанцию и носить маски, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
Напомним, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 33 миллиона.
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