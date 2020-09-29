"Это ошеломляющая цифра". Генсек ООН ужаснулся миллиону жертв пандемии

- Мир достиг ужасающей вехи. Это ошеломляющая цифра, - подчеркнул Гуттериш в своём обращении. Он отметил особую жестокость ситуации в невозможности побыть рядом с близкими в их последние минуты. - Как сказать "прощай", не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав "я люблю тебя"?