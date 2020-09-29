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"Мы живём не в российской провинции". Латвийский депутат назвал "унизительной привычкой" использование русского языка

По его мнению, именно из-за политики русификации Латвию не воспринимают как страну НАТО и ЕС.

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Фото © Pixabay

Депутат сейма Латвии Атис Леиньш раскритиковал свою коллегу по рижской Думе Антонину Ненашеву за использование русского языка и признание его существенной роли в Прибалтике. Своё мнение он высказал в статье для издания Latvijas Avize.

По словам политика, подобной политики придерживался экс-мэр латвийской столицы Нил Ушаков, который с русскими беседовал лишь на русском языке.

Мы живём в национальном государстве, а не в российской провинции. Почему у нас до сих пор есть привычка к такому унижению? В результате мы по-прежнему не воспринимаем себя как страну Евросоюза и НАТО, потому что мы, очевидно, не можем порвать связи с советским прошлым на уровне ДНК, заявил Леиньш.

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По словам доктора, он "до костей латыш".

Депутат добавил, что население Латвии говорит по-русски в силу привычки и спокойно пользуется родным языком. Он оставил право говорить на русском или английском языке только за туристами.

Ранее латыш наорал на литовку за вопрос на русском языке.

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