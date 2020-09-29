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Четверо российских хоккеистов впервые в карьере выиграли Кубок Стэнли

В финале их "Тампа" одолела "Даллас" Антона Худобина, Александра Радулова и Дениса Гурьянова.

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Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги — Кубка Стэнли. В финальной серии со счётом 4–2 был побеждён "Даллас Старз".

В решающей встрече "Тампе" для победы хватило двух голов, их авторами стали Брэйден Пойнт и Блэйк Коулмэн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей и с 34 очками стал лучшим бомбардиром прошедшего плей-офф.

Для "молний" это второй Кубок Стэнли в истории после победы в 2004 году. В их составе помимо Кучерова также выступают ещё трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форвард Александр Волков, для которого шестой матч финальной серии стал дебютным в плей-офф.

Благодаря выходу Волкова был установлен рекорд для финала НХЛ — ещё никогда в истории в решающей серии не играли сразу семь отечественных хоккеистов. В составе "Далласа" играют вратарь Антон Худобин, а также нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов.

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