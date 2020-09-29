Несколько человек погибли во время стрельбы в Орегоне

В американском городе Сейлем, штат Орегон, произошла стрельба. Как сообщает местный офис шерифа, есть несколько жертв.
Полиция получила сообщение о том, что на востоке города в доме удерживают заложников, на место выехали офицеры и переговорщик. Там в них несколько раз выстрелили.
В центре Москвы двое мужчин устроили стрельбу из травматаЗлоумышленников уже задержали, пострадавших в результате инцидента нет.
Корреспондент телеканала Fox12 Дрю Ривз побеседовал с очевидицей, она рассказала, что звуки стрельбы раздались трижды, затем последовал громкий удар. Женщина видела, как нескольких человек вынесли на носилках.
Среди полицейских пострадавших нет, но несколько человек было убито, в том числе сам подозреваемый. Населению Сейлема угрозы нет. Проводится расследование.
Ранее в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, произошла стрельба на вечеринке неподалёку от крупнейшего местного вуза — Ратгерского университета. В результате шесть человек получили ранения, ещё двое погибли.
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