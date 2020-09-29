Несколько человек погибли во время стрельбы в Орегоне

В американском городе Сейлем, штат Орегон, произошла стрельба. Как сообщает местный офис шерифа, есть несколько жертв.

Полиция получила сообщение о том, что на востоке города в доме удерживают заложников, на место выехали офицеры и переговорщик. Там в них несколько раз выстрелили.

Корреспондент телеканала Fox12 Дрю Ривз побеседовал с очевидицей, она рассказала, что звуки стрельбы раздались трижды, затем последовал громкий удар. Женщина видела, как нескольких человек вынесли на носилках.

Среди полицейских пострадавших нет, но несколько человек было убито, в том числе сам подозреваемый. Населению Сейлема угрозы нет. Проводится расследование.