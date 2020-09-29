В Роспотребнадзоре назвали осенние ягоды для укрепления иммунитета

Клюква, брусника и облепиха могут помочь человеку поддержать иммунитет, что важно в осенние месяцы. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Клюква обладает поливитаминным комплексом, содержит в себе микро- и макроэлементы, сахар и органические кислоты. Её преимущество состоит в том, что все полезные свойства ягода сохраняет вне зависимости от вида хранения, передаёт советы специалистов портал "Подмосковье сегодня".

Клюква поможет как при профилактике простудных заболеваний, так и в периоды физического, умственного и эмоционального напряжения.

Брусника богата витаминами A, С и Е. Также в ней много пектина, каротина, калия, магния, марганца, железа и фосфора, а всего в 100 граммах ягоды содержится 95% суточной нормы органических кислот.

В облепихе помимо витаминов С, В1, В2, РР, К, Р и Е содержатся железо, бор, марганец и серотонин.

Но у каждой из представленных ягод есть и противопоказания. Клюкву не стоит переедать людям с гастритом и язвой желудка, брусника помимо вышеназванных опасна и для гипертоников, а от употребления облепихи стоит воздержаться людям с заболеваниями печени, ЖКТ, поджелудочной и желчного пузыря.

Кроме того, специалисты рекомендуют для укрепления иммунитета употреблять лук, чеснок, лимон, мёд и тыкву.