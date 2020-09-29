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Московских школьников отправят на двухнедельные осенние каникулы

В этот период дистанционных занятий не будет.

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Фото © Pixabay

В связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса осенние каникулы в московских школах в этом учебном году продлятся не одну неделю, а две — с 5 по 18 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, — говорится в документе.

Мэр тем же указом распорядился приостановить работу учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении Правительства Москвы. Во время каникул дистанционных занятий не будет. Детские сады Москвы и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

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