Московских школьников отправят на двухнедельные осенние каникулы

В связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса осенние каникулы в московских школах в этом учебном году продлятся не одну неделю, а две — с 5 по 18 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

— Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, — говорится в документе.

Мэр тем же указом распорядился приостановить работу учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении Правительства Москвы. Во время каникул дистанционных занятий не будет. Детские сады Москвы и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.