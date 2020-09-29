Врачи извлекли из желудка мужчины кусок арматуры длиной 25 сантиметров

Мужчина жил с инородным предметом внутри 2,5 года, он проглотил его, находясь в следственном изоляторе. Казахстанец рассказал, что раньше не испытывал дискомфорта, а медики отметили уникальность случая, ведь огромная железка по счастливой случайности не повредила внутренности.