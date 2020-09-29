Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Врачи извлекли из желудка мужчины кусок арматуры длиной 25 сантиметров

Он проглотил инородный предмет в следственном изоляторе и жил с ним 2,5 года.

51
Post cover

Фото © Управление общественного здоровья Алма-Аты

Врачи 4-й городской больницы города Алма-Аты извлекли из желудка жителя Казахстана кусок арматуры длиной 25 сантиметров, сообщает "Sputnik Казахстан".

Фото © Управление общественного здоровья Алма-Аты

Фото © Управление общественного здоровья Алма-Аты

Мужчина жил с инородным предметом внутри 2,5 года, он проглотил его, находясь в следственном изоляторе. Казахстанец рассказал, что раньше не испытывал дискомфорта, а медики отметили уникальность случая, ведь огромная железка по счастливой случайности не повредила внутренности.

Россиянка отсудила у хирургов 150 тысяч рублей за забытую в её животе салфетку

Два года назад аналогичный случай закончился трагедией.

28 сентября мужчина всё же обратился в больницу после того, как у него начались острые боли. На рентгеновском снимке кусок арматуры был отчётливо виден, пациента сразу же направили на операцию.

Фото © Управление общественного здоровья Алма-Аты

Фото © Управление общественного здоровья Алма-Аты

Хирурги извлекли инородное тело за 54 минуты, операция прошла успешно.

Ранее в Подмосковье хирурги спасли пациента с гангреной, поразившей половину тела.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.