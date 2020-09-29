Врачи извлекли из желудка мужчины кусок арматуры длиной 25 сантиметров

Врачи 4-й городской больницы города Алма-Аты извлекли из желудка жителя Казахстана кусок арматуры длиной 25 сантиметров, сообщает "Sputnik Казахстан".
Фото © Управление общественного здоровья Алма-Аты
Мужчина жил с инородным предметом внутри 2,5 года, он проглотил его, находясь в следственном изоляторе. Казахстанец рассказал, что раньше не испытывал дискомфорта, а медики отметили уникальность случая, ведь огромная железка по счастливой случайности не повредила внутренности.
Россиянка отсудила у хирургов 150 тысяч рублей за забытую в её животе салфеткуДва года назад аналогичный случай закончился трагедией.
28 сентября мужчина всё же обратился в больницу после того, как у него начались острые боли. На рентгеновском снимке кусок арматуры был отчётливо виден, пациента сразу же направили на операцию.
Фото © Управление общественного здоровья Алма-Аты
Хирурги извлекли инородное тело за 54 минуты, операция прошла успешно.
Ранее в Подмосковье хирурги спасли пациента с гангреной, поразившей половину тела.
Комментариев: 0