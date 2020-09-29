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В Москве госпитализирован с коронавирусом дирижёр Юрий Башмет

Вместе с ним в больницу попала и супруга.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Москве госпитализировали народного артиста СССР, дирижёра Юрия Башмета. Медики диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждёт момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой, — сообщили в пресс-службе "Русского концертного агентства".

Известно, что вместе с дирижёром была госпитализирована его супруга Наталья. У неё тоже подтвердился коронавирус. Как рассказал Лайфу концертный директор Башмета, артист находится в больнице с четверга и уже идёт на поправку.

С четверга они в больнице, с ними всё хорошо. Завтра-послезавтра выписывают, — рассказал он.

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Градоначальник находится на капельницах и уколах.

Четвёртого октября Юрий Башмет должен был выступать в столичном парке "Зарядье" на концерте Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Однако теперь, как сообщили организаторы шоу, вместо него за дирижёрский пульт встанет Фредди Кадена из Эквадора.

А накануне стало известно, что с коронавирусной инфекцией госпитализировали губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На фоне инфекции у него развилась двусторонняя пневмония.

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