Сын экс-губернатора Иркутской области Левченко отказался от дачи показаний в суде

Депутат Законодательного собрания Иркутской области и сын бывшего губернатора региона Андрей Левченко отказался давать в суде показания по делу о крупном мошенничестве. Причина — ему неясна суть обвинения.

Левченко-младшему и директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении в особо крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, в результате их махинаций Иркутской области был причинён ущерб в размере более 185 млн рублей.