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Сын экс-губернатора Иркутской области Левченко отказался от дачи показаний в суде

Он задержан по делу о мошенничестве на миллионы рублей.

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Видео © LIFE

Депутат Законодательного собрания Иркутской области и сын бывшего губернатора региона Андрей Левченко отказался давать в суде показания по делу о крупном мошенничестве. Причина — ему неясна суть обвинения.

Левченко-младшему и директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении в особо крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, в результате их махинаций Иркутской области был причинён ущерб в размере более 185 млн рублей.

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Дело ведёт центральный аппарат СКР.

Напомним, что задержан Левченко-младший был накануне. Его отец Сергей Левченко ушёл в отставку в декабре прошлого года на фоне многочисленных скандалов.

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