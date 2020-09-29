Гном Гномыч выиграл турнир в стане главного врага Плющенко-старшего

Семилетний фигурист Александр Плющенко выиграл турнир, посвящённый 50-летию центра спорта и образования "Самбо-70". Именно там находится отделение "Хрустальный", где работает Этери Тутберидзе – главный медийный противник двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отца Гном Гномыча.

Сам юный спортсмен после победы был сдержан в эмоциях и переживал, что не смог чисто исполнить все элементы своей программы под музыку из кинофильма "Пираты Карибского моря". Плющенко-старший поздравил "Самбо-70" с юбилеем и поблагодарил за приглашение его академии на турнир.

— Хочу поздравить "Самбо-70" с юбилеем, желаю удачи и процветания всем спортсменам, тренерам и руководству. Санёк сегодня выиграл, да, были лёгкие ошибки, помарки, будем работать дальше. Но он катался здорово, уверенно, эмоционально, поэтому я очень рад за своего сына, — цитирует Евгения Плющенко "Спорт-Экспресс".