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Гном Гномыч выиграл турнир в стане главного врага Плющенко-старшего

Семилетний Саша одержал победу на соревнованиях в честь юбилея "Самбо-70".

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Семилетний фигурист Александр Плющенко выиграл турнир, посвящённый 50-летию центра спорта и образования "Самбо-70". Именно там находится отделение "Хрустальный", где работает Этери Тутберидзе – главный медийный противник двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отца Гном Гномыча.

Сам юный спортсмен после победы был сдержан в эмоциях и переживал, что не смог чисто исполнить все элементы своей программы под музыку из кинофильма "Пираты Карибского моря". Плющенко-старший поздравил "Самбо-70" с юбилеем и поблагодарил за приглашение его академии на турнир.

Хочу поздравить "Самбо-70" с юбилеем, желаю удачи и процветания всем спортсменам, тренерам и руководству. Санёк сегодня выиграл, да, были лёгкие ошибки, помарки, будем работать дальше. Но он катался здорово, уверенно, эмоционально, поэтому я очень рад за своего сына, — цитирует Евгения Плющенко "Спорт-Экспресс".

Академия Плющенко и "Самбо-70" конфликтуют из-за уходы воспитанниц Этери Тутберидзе Алёны Косторной и Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Как рассказал тренерский штаб Тутберидзе, двукратный олимпийский чемпион через свою супругу Яну Рудковскую пытался переманить и Алину Загитову.

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Как и почему это произошло, решила разобраться наш обозреватель фигурного катания Елена Родина.

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