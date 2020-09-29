Это наша традиция! Кто и когда из российских хоккеистов завоёвывал Кубок Стэнли

В финальной серии Национальной хоккейной лиги "Тампа Бэй" встречалась с "Далласом". Клуб, в котором заявлено целых семь российских хоккеистов, одержал победу с общим счётом в серии 4–2. Кстати, в этих матчах установлен ещё и рекорд по числу участвовавших россиян, помимо теперь уже обладателей Кубка Стэнли Василевского, Сергачёва, Кучерова и Волкова за проигравшую команду "Даллас" играли вратарь Антон Худобин, а также нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. Лучшим бомбардиром плей-офф с 34 очками стал Никита Кучеров.
"Я уже в отключке". Как Кучеров и другие хоккеисты зажигали в раздевалке после победы в Кубке Стэнли"Тампа Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли.
Интересно, что за "Тампу" россияне главный хоккейный трофей уже выигрывали. Это было в 2004-м. Тогда над головой Кубок Стэнли подняли Дмитрий Афонасенков и Николай Хабибулин. Всего же российских хоккеистов, выигрывавших с 1994-го этот титул, — 36 человек, ещё трое — Вячеслав Фетисов, Владимир Буре и Сергей Гончар — становились победителями в качестве тренеров. Все обладатели кубка — в нашей инфографике.
Инфографика
"Надо было отложить старт или запирать всех на сборах". КХЛ оказалась на грани глобального карантинаВ российском хоккее один за другим отменяются матчи регулярного чемпионата, а несколько команд и вовсе ушли на карантин.
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