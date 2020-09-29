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Это наша традиция! Кто и когда из российских хоккеистов завоёвывал Кубок Стэнли

Сегодня ночью российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров и Александр Волков в составе "Тампы Бэй" стали обладателями самого почётного хоккейного трофея.

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Коллаж © LIFE Фото © Getty Images / Bruce Bennett © Shutterstock

В финальной серии Национальной хоккейной лиги "Тампа Бэй" встречалась с "Далласом". Клуб, в котором заявлено целых семь российских хоккеистов, одержал победу с общим счётом в серии 4–2. Кстати, в этих матчах установлен ещё и рекорд по числу участвовавших россиян, помимо теперь уже обладателей Кубка Стэнли Василевского, Сергачёва, Кучерова и Волкова за проигравшую команду "Даллас" играли вратарь Антон Худобин, а также нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. Лучшим бомбардиром плей-офф с 34 очками стал Никита Кучеров.

"Я уже в отключке". Как Кучеров и другие хоккеисты зажигали в раздевалке после победы в Кубке Стэнли

"Тампа Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли.

Интересно, что за "Тампу" россияне главный хоккейный трофей уже выигрывали. Это было в 2004-м. Тогда над головой Кубок Стэнли подняли Дмитрий Афонасенков и Николай Хабибулин. Всего же российских хоккеистов, выигрывавших с 1994-го этот титул, — 36 человек, ещё трое — Вячеслав Фетисов, Владимир Буре и Сергей Гончар — становились победителями в качестве тренеров. Все обладатели кубка — в нашей инфографике.

Инфографика

Инфографика

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