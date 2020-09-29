Это наша традиция! Кто и когда из российских хоккеистов завоёвывал Кубок Стэнли

В финальной серии Национальной хоккейной лиги "Тампа Бэй" встречалась с "Далласом". Клуб, в котором заявлено целых семь российских хоккеистов, одержал победу с общим счётом в серии 4–2. Кстати, в этих матчах установлен ещё и рекорд по числу участвовавших россиян, помимо теперь уже обладателей Кубка Стэнли Василевского, Сергачёва, Кучерова и Волкова за проигравшую команду "Даллас" играли вратарь Антон Худобин, а также нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. Лучшим бомбардиром плей-офф с 34 очками стал Никита Кучеров.