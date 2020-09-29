"Я уже в отключке". Как Кучеров и другие хоккеисты зажигали в раздевалке после победы в Кубке Стэнли

Этой ночью "Тампа" одержала четвёртую победу в финальной серии и стала обладателем Кубка Стэнли. Сразу четверо россиян (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающие Никита Кучеров и Александр Волков) помогли "молниям" завоевать долгожданный трофей. При этом Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка.

— Чувствую себя роскошно! Только я уже в такой отключке, что даже рассказать не могу, какие именно сейчас эмоции испытываю, — сказал после победы Кучеров.

Никита Кучеров уходит в отрыв. Что может быть лучше! pic.twitter.com/mzI8QKkYZ9 — Фалькао не приехал (@falcaonepriexal) September 29, 2020

Кучеров, видно, слишком много выпил шампанского из кубка. В раздевалке он танцевал, еле стоя на ногах. Но сегодня ему можно всё!

Пьяненький Кучеров танцует в раздевалке. Ван лав. pic.twitter.com/OIVxwtnVGb — Фалькао не приехал (@falcaonepriexal) September 29, 2020

В раздевалке творилось полное безумие. Вот главный тренер Джон Купер пытался сделать общее фото, но его искупали в брызгах игристого.

Только яркие фото с этого вечера всё же есть — и везде красуется Кубок Стэнли.