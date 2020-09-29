"Я уже в отключке". Как Кучеров и другие хоккеисты зажигали в раздевалке после победы в Кубке Стэнли

Этой ночью "Тампа" одержала четвёртую победу в финальной серии и стала обладателем Кубка Стэнли. Сразу четверо россиян (вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающие Никита Кучеров и Александр Волков) помогли "молниям" завоевать долгожданный трофей. При этом Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка.
— Чувствую себя роскошно! Только я уже в такой отключке, что даже рассказать не могу, какие именно сейчас эмоции испытываю, — сказал после победы Кучеров.
Никита Кучеров уходит в отрыв. Что может быть лучше! pic.twitter.com/mzI8QKkYZ9— Фалькао не приехал (@falcaonepriexal) September 29, 2020
Кучеров, видно, слишком много выпил шампанского из кубка. В раздевалке он танцевал, еле стоя на ногах. Но сегодня ему можно всё!
Пьяненький Кучеров танцует в раздевалке. Ван лав. pic.twitter.com/OIVxwtnVGb— Фалькао не приехал (@falcaonepriexal) September 29, 2020
В раздевалке творилось полное безумие. Вот главный тренер Джон Купер пытался сделать общее фото, но его искупали в брызгах игристого.
Checking in with Mr. Vinik!!#GoBolts pic.twitter.com/lRcnCUyllp— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020
Только яркие фото с этого вечера всё же есть — и везде красуется Кубок Стэнли.
Champs, baby. 🍾#GoBolts pic.twitter.com/9TiR4A4CWf— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020
Для "Тампы" это второй Кубок Стэнли в истории. "Молнии" впервые выиграли трофей в 2004 году.
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