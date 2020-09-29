"Это вообще "шляпа". Камил Гаджиев разнёс выступление своего протеже

В отличие от стандартных шоу промоушена Камила Гаджиева, новый проект подразумевает поединки по правилам бокса на голых кулаках в клетке. Проба пера завершилась скандалом: именитый российский боец ММА Мариф Пираев, бившийся в главном событии вечера, был прилюдно оскорблён владельцем организации.

27-летний Мариф Пираев (25-3-1) является одним из старожилов промоушена​ Fight​ Nights​ Global, выступая в организации аж с 2011 года. Камил Гаджиев, выступивший в роли не только промоутера, но ещё и комментатора, в эфире не скрывал своих симпатий в адрес Пираньи. Но, по мнению топового функционера, фаворитом мейн-ивента являлся всё же не опытный миксфайтер, а популярный на просторах "Ютуба" боксёр Евгений Курданов по прозвищу Моряк.​

Любопытный поединок откровенно разочаровал. На протяжении первых двух раундов бойцы фактически не прикасались друг другу, кружа в духе бабочек. Камил Гаджиев не скрывал недовольства, при этом надеясь, что, возможно, соперники раскроются в финальном отрезке боя. Чуда не произошло. Мариф продолжил в том же духе, выступая словно не в главном событии дебютного шоу, а в дружеском спарринге. Более расчётливый Евгений всё же решился спасти поединок, проведя несколько эффектных атак. Но не более… Как бы там ни было, Моряк выиграл поединок. Но промоутер ивента решил пойти ва-банк, предложив судьям назначить экстрараунд. Так сказать, под свою ответственность… Затея себя не оправдала. Всплеска со стороны Пираева Джиган и другие немногочисленные зрители так и не увидели, Моряк забрал бой.

По окончании сего действия Мариф на свою беду высказал причину своего невзрачного выступления.

— Изначально мне предложили бой с Моряком, я согласился, — стал объяснять причины провала Пираев. — Через пять дней предложили бой на​ RCC​ в Екатеринбурге. Из-за этого я настроился на бой по ММА. Я аккуратничал, боялся очень сильно травмироваться. Если бы у меня не было этого боя, тогда бы я лез в рубку. Для меня тот бой важнее, чем этот. Я же двигаюсь по направлению ММА, а это кулачные бои.

Сказать, что эти слова задели Гаджиева, значит не сказать ничего! Камил, вернувшийся в комментаторское кресло после слов о приоритетах Пираньи, тут же вошёл обратно в клетку.

— Ребята, вы вообще принимаете, когда человек говорит, что не хотел драться, потому что у меня бой через две недели? — недоумевал президент. — Это вообще "шляпа", а не рассуждение.

Высказав фразу: "Мне что, свою голову тут оставлять, что ли?", Пиранья швырнул бутылку со всей силой об канвас и в разгневанном состоянии покинул клетку. Что тут скажешь, не день Марифа…

Судя по всему, перспективного бойца мы уже не увидим в​ FNG, хотя, по словам дагестанского бойца, в случае победы над Тимуром Нагибиным 10 октября в​ RCC ему был обещан чемпионский поединок против Наримана Аббасова.​

Радует одно, что Мариф Пираев смог сдержаться и не вступить в откровенный конфликт с промоутером. В последние месяцы дагестанский москвич участвует в различных амплуа практически во всех бойцовских ютуб-проектах.