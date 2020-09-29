Главный тренер "Динамо" подал в отставку

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков опубликовал пост в "Инстаграме", где сообщил, что подал в отставку.
— Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку, — написал Новиков у себя в соцсети. — Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.
Новиков год назад принял "Динамо" сначала в качестве и.о. По итогу прошлого сезона команда заняла 6-е место и пробилась впервые за пять лет в еврокубки. Однако уже в первом матче квалификации динамовцы вылетели, уступив тбилисскому "Локомотиву".
Комментариев: 0