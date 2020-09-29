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Категорий: 17

Главный тренер "Динамо" подал в отставку

Накануне его команда проиграла "Химкам".

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Фото © ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков опубликовал пост в "Инстаграме", где сообщил, что подал в отставку.

Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку, — написал Новиков у себя в соцсети. — Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.

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Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.

Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)

Новиков год назад принял "Динамо" сначала в качестве и.о. По итогу прошлого сезона команда заняла 6-е место и пробилась впервые за пять лет в еврокубки. Однако уже в первом матче квалификации динамовцы вылетели, уступив тбилисскому "Локомотиву".

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