Песков признал право Макрона встречаться с гражданками Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу французского лидера Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Они сегодня, 29 сентября, обсудили в Вильнюсе протесты в Белоруссии.

— Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и её, — сказал представитель Кремля.

Песков предположил, что Макрон решил встретиться с белорусской оппозиционеркой, поскольку поддерживает её.