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Песков признал право Макрона встречаться с гражданками Белоруссии

В Кремле предположили, что лидер Франции поддерживает Тихановскую.

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Фото © Twitter / ChristopherJM

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу французского лидера Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Они сегодня, 29 сентября, обсудили в Вильнюсе протесты в Белоруссии.

Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и её, — сказал представитель Кремля.

Песков предположил, что Макрон решил встретиться с белорусской оппозиционеркой, поскольку поддерживает её.

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Напомним, после прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию. Она устроила настоящее турне по Европе. Ранее в Вильнюсе она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.

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