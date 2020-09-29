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Путин назвал беспрецедентным нынешнее внешнее давление на Белоруссию

Вместе с тем отношения республики с Россией не подвержены времени и конъюнктуре.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин считает, что Белоруссия после выборов лидера страны столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Об этом глава государства сказал в приветственном слове в адрес участников форума регионов России и Белоруссии.

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Сейчас — с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, — отметил российский лидер.

Он добавил, что эти отношения стоят на прочном фундаменте, потому что государства объединены общими корнями, уходящими в века связями в культуре и духовной жизни.

Путин подчеркнул, что власти двух стран заинтересованы в развитии связей между регионами. Это один из компонентов "по-настоящему братских, добрососедских и подлинно союзнических отношений". Причём построены эти отношения на равноправии и учёте интересов друг друга.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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