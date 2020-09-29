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В Москве безработный и пугливый украинец пригрозил взорвать Сбербанк. Но тут же передумал — видео

Очень неуверенный грабитель и в заметании следов оказался так себе.

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Видео © LIFE

В Москве задержали мужчину, который угрожал взорвать одно из отделений Сбербанка. Злоумышленник передал кассиру записку с требованиями, но, не дождавшись их исполнения, поспешил скрыться.

Как сообщил Лайфу источник, инцидент произошёл накануне в офисе организации на улице Пронской. На входе мужчину встретила консультант. На вопрос о том, чем ему помочь, злоумышленник ответил одним словом — "валюта", после чего направился в кассу. Там мужчина без слов передал сотруднице банка лист бумаги, на котором изложил все свои требования от руки.

Это ограбление! На мне — пояс смертника! Отдай все деньги из кассы! Или я тут всё взорву! И не вздумай нажать на кнопку. Мне терять нечего! — гласило послание.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В Британии грабитель-неудачник не смог сбежать с места преступления из-за заклинившей двери

Он решил разбить стекло, однако на улице его задержали свидетели происшествия.

Прочитав текст с угрозами, женщина переглянулась с другими сотрудниками. Тут нервы горе-грабителя не выдержали. Он выбежал из кабинки и быстрым шагом покинул отделение банка. Прибывшая на место полиция, не эвакуируя офис, осмотрела помещение и через несколько часов задержала преступника. Им оказался 33-летний безработный гражданин Украины. Во время задержания он был пьян и не смог объяснить мотивы своего поступка. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Лайф рассказывал про "заботливых" грабителей, которые успокоили ребёнка во время дерзкого ограбления квартиры его матери.

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