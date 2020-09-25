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"Это всё игра". В Москве "заботливые" грабители успокоили ребёнка во время налёта

Мальчика вместе с мамой и ещё одним человеком закрыли в ванной.

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Фото © Pixabay

В Москве задержали двух украинцев, которые несколько дней назад проникли в одну из столичных квартир. По данным источника Лайфа, злоумышленники оказались не бессердечными и во время налёта успокоили разволновавшегося сына своей жертвы. При этом присутствие ребёнка не помешало им вынести имущества более чем на пять миллионов рублей.

По данным Лайфа, первое знакомство грабителей с квартирой, которую им предстояло обнести, состоялось ещё 16 сентября. Тогда двое мужчин пришли в дом под видом потенциальных покупателей недвижимости. Увидев четвероклассника, злоумышленники даже решили перенести свои планы на следующую неделю в надежде на то, что мальчик будет в школе.

Через неделю грабители вновь пришли на "осмотр" квартиры, но снова встретились с ребёнком (он остался дома, потому что заболел). Ещё раз откладывать ограбление украинцы не решились, однако присутствие мальчика сделало их чуть более вежливыми.

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Добычей преступников также стали мобильные телефоны и наличные.

Школьнику грабители сказали, что "это всё игра", а его маму попросили успокоиться и не сопротивляться, чтобы никто не пострадал. Её, ребёнка и риелтора, которая также была в квартире, они связали пластиковыми стяжками и закрыли в ванной комнате. Ограбление удалось не до конца — мужчин задержали, полиция возбудила в отношении них уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Лайф рассказывал, что в Эквадоре грабители вломились в дом к студентке, слушавшей лекцию в Zoom. Злоумышленников увидела вся студенческая группа вместе с преподавателем, который вызвал полицию.

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