В Кремле подтвердили намерение Путина получить прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин действительно намерен сделать прививку вакцины от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Южной Корее сообщили о планах Путина посетить эту страну после прививки от коронавируса Лидеры двух государств сегодня провели телефонный разговор.

— Путин подтвердил, что намерен воспользоваться приглашением (президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. — Прим. Лайфа), после того и когда он примет решение поставить себе прививку. <...> Очевидно, что для того, чтобы понизить уровень эпидемиологических мер предосторожности, необходимо поставить прививку. В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности, — заявил официальный представитель Кремля.