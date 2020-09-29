В Кремле подтвердили намерение Путина получить прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин действительно намерен сделать прививку вакцины от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Южной Корее сообщили о планах Путина посетить эту страну после прививки от коронавирусаЛидеры двух государств сегодня провели телефонный разговор.
— Путин подтвердил, что намерен воспользоваться приглашением (президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. — Прим. Лайфа), после того и когда он примет решение поставить себе прививку. <...> Очевидно, что для того, чтобы понизить уровень эпидемиологических мер предосторожности, необходимо поставить прививку. В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности, — заявил официальный представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, Вьетнаме и ряде других стран. Прививку с вакциной себе уже поставили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.
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