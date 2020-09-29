Раскрыта неожиданная причина крушения мотодельтаплана под Самарой

При взлёте с автотрассы в районе села Семёновка Самарской области мотодельтаплан столкнулся с дорожным знаком "Опасный поворот". Именно это и стало, по данным Лайфа, главной причиной крушения аппарата. Пострадал один человек — пилот. Мужчину госпитализировали со множественными травмами.

После удара о дорожный знак аппарат потерял скорость, не смог набрать высоту и рухнул в кювет, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах региона.