"Тепло поздравил с днём рождения". Путин позвонил Берлускони

Президент России Владимир Путин позвонил бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, чтобы поздравить 83-летнего политика с днём рождения.
— В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днём рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони, — сообщила пресс-служба Кремля.
Берлускони вновь сдал положительный тест на коронавирус и остался без торжеств по случаю дня рождения29 сентября политику исполнится 84 года.
Отмечается, что лидер России пожелал бывшему премьеру Италии здоровья и "скорейшего восстановления после перенесённого заболевания коронавирусом".
Напомним, о выявлении коронавируса у Сильвио Берлускони стало известно 2 сентября. Позднее сам экс-премьер Италии сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо и, несмотря на болезнь, продолжает работать. Тем не менее Берлускони всё же временно пришлось лечь в больницу. 14 сентября Берлускони выписали.
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