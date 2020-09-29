"Тепло поздравил с днём рождения". Путин позвонил Берлускони

Берлускони вновь сдал положительный тест на коронавирус и остался без торжеств по случаю дня рождения 29 сентября политику исполнится 84 года.

Напомним, о выявлении коронавируса у Сильвио Берлускони стало известно 2 сентября. Позднее сам экс-премьер Италии сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо и, несмотря на болезнь, продолжает работать. Тем не менее Берлускони всё же временно пришлось лечь в больницу. 14 сентября Берлускони выписали.