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"Тепло поздравил с днём рождения". Путин позвонил Берлускони

Российский лидер пожелал бывшему премьеру Италии скорейшего восстановления после CoViD-19.

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Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин позвонил бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, чтобы поздравить 83-летнего политика с днём рождения.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днём рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони, — сообщила пресс-служба Кремля.

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29 сентября политику исполнится 84 года.

Отмечается, что лидер России пожелал бывшему премьеру Италии здоровья и "скорейшего восстановления после перенесённого заболевания коронавирусом".

Напомним, о выявлении коронавируса у Сильвио Берлускони стало известно 2 сентября. Позднее сам экс-премьер Италии сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо и, несмотря на болезнь, продолжает работать. Тем не менее Берлускони всё же временно пришлось лечь в больницу. 14 сентября Берлускони выписали.

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