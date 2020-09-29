Новый премьер Японии впервые позвонил Путину

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга впервые позвонил президенту РФ Владимиру Путину после своего вступления в должность. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Подробности разговора двух лидеров пока не приводятся.
Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьера ЯпонииПрезидент России отметил, что высокий авторитет и богатый политический опыт нового главы японского правительства помогут ему в работе.
Как сообщал Лайф, ещё до своего избрания на пост премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга неоднократно высказывался по вопросу принадлежности четырёх российских островов Курильской гряды, которые Токио считает своими.
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