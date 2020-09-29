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Новый премьер Японии впервые позвонил Путину

Ёсихидэ Суга не раз высказывался о необходимости решения вопроса о принадлежности Южных Курил.

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Ёсихидэ Суга. Фото © EPA / TASS

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга впервые позвонил президенту РФ Владимиру Путину после своего вступления в должность. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Подробности разговора двух лидеров пока не приводятся.

Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьера Японии

Президент России отметил, что высокий авторитет и богатый политический опыт нового главы японского правительства помогут ему в работе.

Как сообщал Лайф, ещё до своего избрания на пост премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга неоднократно высказывался по вопросу принадлежности четырёх российских островов Курильской гряды, которые Токио считает своими.

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